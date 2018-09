Horsens-borgmester: Overvejer at droppe Danske Bank efter hvidvaskningsskandalen

Flere syd- og sønderjyske kommuner overvejer at droppe samarbejdet med Danske Bank efter hvidvaskningsskandalen.

- Jeg synes, det er en rigtig alvorlig sag, siger Horsens borgmester Peter Sørensen (S) om hvidvaskningsskandalen i Danske Bank.

11 kommuner i TV SYDs sendeområde samarbejder med Danske Bank, men står det til borgmesten i Horsens, kan det hurtigt blive til 10 kommuner, hvis banken dømmes i den verserende hvidvaskningssag.

- Det er svært at tænke sig, at vi kan samarbejde med dem, hvis de dømmes for noget så alvorligt som det her, siger han.

Kolding bør ikke samarbejde

I Kolding Kommune burde beskeden til Danske Bank være lige så kontant, hvis det stod til byrådsmedlem Karina Lorentzen (SF):

- Jeg stiller mig selv det spørgsmål, om jeg som privatkunde ville være kunde hos dem, hvis de dømmes, og nej det ville jeg ikke. Derfor bør kommunen heller ikke være det, siger hun.

Op på møde i Vejle

I Vejle kan det også få betydning. Her skal det tages op på mandagens økonomimøde.

- Vi tager det op i byrådet på mandag og får en diskussion af, hvordan vi skal forholde os til det, siger borgmester i Vejle Jens Ejner Christensen (V).