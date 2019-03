På tandem til Paris med blind makker på bagsædet

Blindhed er ikke en hindring for at cykle til Paris. Til sommer sætter Finn Møller Orlof og Holger Røijen kursen mod byernes by, selvom det kun er den ene af de to, der kan se.

Det er en mangeårig drøm for Holger Røijen, der forhåbentlig går i opfyldelse, når de to kammerater fra henholdsvis Kolding og Vejen til sommer kører mod Paris. Holger Røijen er 100 procent blind efter en ulykke, men det forhindrer ham ikke i at sætte sig op på en tandemcykel sammen med sin "pilot" Finn Møller Orlof. Sammen har de lavet foreningen FH Tandem Team, og er i fuld gang med forberedelserne til turen. De har begge været afsted til Tjekkiet for at finde den helt rigtige cykel. Nu bliver der trænet med ugentlige cykelture på over 100 kilometer. - Vi når sikkert også at blive træt af hinanden engang i mellem, men det tager vi med, siger Finn Møller Orlof. Tandemcyklen er hentet i Tjekkiet. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD Det er kun ganske få måneder siden. de mødtes første gang. Men fra første dag har der været god kemi i mellem de to. Derfor var de slet ikke i tvivl om, at turen skal køres sammen. - Vi er nødt til, at vise at det godt kan lade sig gøre. Og hvis der er andre blinde og svagtseende, der gerne vil ud at cykle, så skal de bare kontakte os, siger de i fællesskab TV SYD. De to starter den 1200 kilometer lange tur 7. juli.