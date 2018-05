250 VB-fans på vej til oprykningsbrag

250 håbefulde VB-fans er netop nu på vej i fem busser til Thisted, hvor Vejle Boldklub i dag kan sikre sig direkte oprykning til Superligaen.

Denne gang burde det ikke kunne glippe. Fodboldherrerne fra Vejle Boldklub kan i dag sikre klubben direkte oprykning til Superligaen.

Brian Jørgensen, formand for Vejle Boldklubs fanklub Crazy Reds, og fem busser fyldt med 250 forventningsfulde fans er på vej til Lerpytter Stadion i Thisted - eller Sparekassen Thy Arena, som sponsornavnet er for tiden - hvor der er kampstart klokken 13.45.

Det går fantastisk. Der er god stemning, masser af øl og totalt hygge. Thea Wetke, VB-fan og salgsassistent, Tørring

Èn af dem, der er med i bussen, er VB-fan Thea Wetke.

- Det går fantastisk. Der er god stemning, masser af øl og totalt hygge, siger Thea Wetke, der til dagligt arbejder som salgsassistent.

Vejle Boldklub er med point i Thisted sikker på førstepladsen i 1. division og direkte oprykning til Superligaen. VB kan også rykke op med et nederlag, men det kræver, at Esbjerg sætter point til hjemme mod HB Køge.

- Det bliver en spændende kamp, og tre point til Vejle - forhåbentligt i hvert fald - ja, det bliver totalt spændende, siger Thea Wetke.

Meget vigtig kamp

Og spørger man hende, så er det en meget vigtig kamp.

Jeg har afsat børn, så jeg kommer først hjem i morgen aften. Det bliver en vild fest. Thea Wetke, VB-fan og salgsassistent, Tørring

- Det er jo den vigtigste kamp i 10 år. Det kan slet ikke beskrives, hvor vigtig den er. Den er så vigtig, understreger hun.

Vinder Vejle Boldklub dagens kamp, så er Thea Wetke klar til at fejre sejren.

- Jeg har afsat børn, så jeg kommer først hjem i morgen aften. Det bliver en vild fest, siger hun og tilføjer,

- Det er fedt, at der er helligdag i morgen, fordi ellers tror jeg, at Vejles arbejdspladser var lukket i morgen, fordi vi kommer ikke til at være nogen, der er i stand til at tage på arbejde, siger hun.

TVSYD-reporter Ole Møller er med på stadion i Thisted, og du kan følge kampen på en liveblog på TVSYD.dk.