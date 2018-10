Pårørende: Jeg kan også hjælpe min skizofrene datter

Tina Ræbilds datter er paranoid skizofren. Hun kæmper for at bevise, hvor vigtige pårørende er, og hvor meget de i virkeligheden kan bidrage med.

- Jeg yder førstehjælp for Camilla, når jeg opdager, at hun er på vej ud på togskinnerne eller vil kvæle sig selv med ledninger. Så jeg redder hende, siger Tina Ræbild, der er mor til Camilla.

Datteren Camilla har paranoid skizofreni. For fire år siden fik hun konstateret borderline, og siden da har det udviklet sig. Den nu 21-årige datter har flere gange været indlagt og forsøgt at tage livet af sig selv.

I dag er Camilla i behandling og er inde i en god periode, men Tina Ræbild har også oplevet de dårlige perioder. Som pårørende mener Tina Ræbild, at hun også kan bidrage til et korrekt og godt behandlingsforløb for Camilla.

- Vi skal gå sammen alle os, der har noget fagligt at bidrage med – både læger og pårørende. Min faglighed ligger i 21års erfaring med min datter. Jeg kender hende ud og ind. Nogle gange sker der en total misforståelse af, hvem Camilla virkelig er, fordi sygdommen ændrer hende, siger Tina Ræbild.

Pårørende er den bedste medicin

Onsdag er Sindets dag, og hos Bedre Psykiatri, landsforeningen for pårørende, sætter de fokus på det med kampagnen Pårørende er den bedste medicin. En holdning Tina Ræbild deler.

- Jeg kan være med til at give livsglæde, og det kan gøre meget mere end medicin. Jeg kan give min datter al den kærlig og omsorg, som ingen af fagpersonerne kan give hende, fordi alle mennesker har brug for at føle sig set, hørt, forstået og elsket, siger Tina Ræbild.

Hun håber, at hendes og datterens historie kan sætte mere fokus på området og bevise, hvor vigtige pårørende er.

Sindets dag:

Formålet er at nedbryde fordomme om psykiske sygdomme. I år er temaet unge og psykisk sundhed.

Flere organisationer markerer dagen med arrangementer. For eksempel deler Bedre Psykiatri pilleglas ud i blandt andet Vejle, Haderslev og Tønder for at sætte fokus på, hvor vigtige pårørende til psykisk syge er.



En datter med en plan

Tina Ræbil fortæller, at datteren altid gerne ville udskrives, fordi hun har en plan. En plan som selvmord. Hun har stået og banket ned i bordet og med tårerne løbende ned ad kinderne for at få personalet til at holde længere på Camilla.

- Camilla fortæller jo aldrig personalet, at hun har en plan, men hun fortæller mig det. Om hvordan hun vil gå ned og lægge sig på skinnerne, og endda hvilken vej hun vil gå. Sidst fik jeg hende heldigvis til at fortælle det til personalet også, fortæller Tina Ræbild med skælvende stemme.

Hun mener, at pårørendes kendskab til den psykisk syge skal udnyttes meget mere, end det gør i dag.

- Jeg ligger inde med så meget viden, og det er gratis. Jeg har masser af mulighed for at give noget til dem, der arbejder med min datter.