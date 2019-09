Se her: Har du psykisk sygdom tæt på livet, så er der hjælp at hente

To pårørende til psykisk syge er gået sammen om en samtalegruppe for andre pårørende i Varde. Et godt initiativ siger formand for Social- og Sundhedsudvalget i kommunen.

Er du alene som pårørende til en psykisk syg? Så kan du tale med andre i din situation i Varde. To kvinder, der selv er pårørende til psykisk syge, har netop taget initiativ en samtalegruppe for borgere, hvis kære er psykisk syge.

I denne gruppe kan ægtefæller, kærester eller samlevere til psykisk syge tale om de situationer, som de ofte står i og som ens venner og familie heller ikke har stået i før.

Man vil have mulighed for at dele tanker og erfaringer, som man muligvis skammer sig over, fortæller sygeplejerske, coach og pårørendevejleder Margit Thomsen.

Når venner og familie ikke er nok

En af kvinderne bag initiativet er Laila Skånvad. Hun er selv pårørende til en psykisk syg – nemlig hendes ægtefælle. Han fik en stressudløst depression tilbage i 2016.

- Det kom til udtryk som en stilhed, en tristhed og en håbløshed om, hvordan man kommer ud af det. Man prøver at hjælpe, så godt man kan. Når jeg vågnede om morgen, kunne jeg mærke, om han havde en god eller en dårlig dag.

Når jeg har hørt andres erfaringer eller tanker, så bliver jeg rigere. Ikke alle pårørende er med til samtaler sammen med deres psykisk syge venner eller familie. Ofte sidder de i venteværelset, selvom at de har spørgsmål. Laila Skånvad, pårørende til en psykisk syg.

På et tidspunkt blev det så slemt for Lailas mand, at han måtte lade sig indlægge på sygehuset.

- Han græd. Han sad på sofaen og græd bare. Jeg spurgte ham, om det ville hjælpe, hvis vi tog på sygehuset. Han sagde, at han ikke vidste, om det ville hjælpe, fortæller Laila Skånvad.

Laila Skånvad fortæller, at hun ikke tænkte så meget over, hvordan hun havde det under hendes mands sygeforløb. Hun handlede bare, når der var brug for hende. Det fortalte hun også hendes venner og familie, når de spurgte. Efter noget tid kunne hun dog mærke, at hun var påvirket af det, der var sket.

- Jeg kunne mærke, at jeg blev træt. Jeg havde selv samtaler med en psykolog sammen med min mand, og vi talte om det hele. Jeg talte om meget med min mand, men nogle ting skal man tale med andre om. Der er følelser og tanker, man skal vende, uden at partneren bliver ked af det, siger Laila Skånvad.

De kan inspirere hinanden til gode løsninger. Når man hører, hvordan andre har løst problemer, kan man spejle sig i det. Margit Thomsen, projektleder for samtalegruppen i Varde Kommune.

Et udtrykt behov

Laila starter samtalegruppen sammen med en anden pårørende. Det gør de, fordi mange har henvendt sig til dem, fordi de føler et behov for at møde andre, der gennemgår det samme. Tit følte de sig meget frustreret over at være alene med deres udfordringer.

Margit Thomsen, der kommer til at styre gruppen, ser også et stort potentiale for de pårørende.

- Man kan møde andre, der føler det samme. man føler sig mødt. Man bliver bekræftet i, at man ikke er den eneste. Så er det nok ikke så forkert at tænke og føle det samme. De kan inspirere hinanden til gode løsninger. Når man hører, hvordan andre har løst problemer, kan man spejle sig i det, siger Margit Thomsen.

Projektet fortsætter

Indtil videre er der ikke nogen tidsramme for projektet, fortæller Margit Thomsen. Det er et samarbejde med de kvinder, der selv er pårørende, og så længe borgerne i Varde Kommune møder op og får noget ud af gruppen, så fortsætter den på ubestemt tid.

Også fra kommunens side er man glad for projektet, der kan hjælpe pårørende til psykisk syge.

- Jeg synes, det er et rigtigt godt tiltag. Vi har stor succes både inden for pårørendegrupper for demensramte og sorggrupper for børn i cancerramte familier. Jeg forventer meget af samtalegruppen, og jeg hilser den velkommen, siger Tina Agergaard Hansen (DF), der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Varde Kommune.

Et projekt der er det værd

Selvom tiltaget er arrangeret gennem kommunen, så er det staten, der betaler udgifterne for samtalegruppen. Tina Agergaard Hansen (DF) er især glad for tiltaget, fordi det kan betyde, at pårørende, der er i risikogruppen for selv at blive sygemeldt på grund af deres ven eller familiemedlems sygdomsforløb, kan undgå sygemelding. Hvis gruppen får brug for det, vil Tina Agergaard Hansen ikke afvise, at kommunen kan spæde til projektet.

- Hvis det er en succes, kan vi finde på at støtte tiltaget. Det er en god investering, siger Tina Agergaard Hansen (DF)

Gruppen mødes for første gang den 24. september kl. 19-21 i Kompas-Huset på Ndr. Boulevard 98 i Varde. Man behøver ikke have tilmeldt sig på forhånd, og det er gratis at deltage i gruppen.