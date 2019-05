Pædagog passer flere børn end politisk krav: - Der er meget nærvær

Flere partier vil have minimumnormeringer i institutioner. Landsforbund siger en pædagog til seks børn. I Blåbjerg Fribørnehave er der otte børn per voksen, og de er tilfredse.

”Nu skal I passe på, I ikke falder ned til hajerne” råber pædagog Anni Jørgensen til de otte børn, der leger på børnehavens piratskib. Netop otte børn er det antal, Anni Jørgensen dagligt har ansvaret for i Blåbjerg Fribørnehave, og det med hajerne er blot en af de ting, hun skal sørge for, børnene ikke forvilder sig ud i.

- Jeg skal nå at være nærværende ved rigtig mange børn og sørge for, at de får en spændende og lærerig dag, siger Anni Jørgensen, da TV SYD besøger børnehaven.

Selvom hun skal holde øjnene på næsten to håndfulde børn, synes hun ikke, at hun har for mange at se til.

Partier og landsforbund ønsker minimumsnormeringer

I april demonstrerede forældre landet over for minimumsnormeringer i daginstitutionerne. De demonstrationer har givet genklang, og nu ønsker partierne SF, Radikale Venstre, Kristendemokraterne, Enhedslisten og Alternativet at indføre minimusnormeringer.

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund vil have, at der minimum skal være én voksen til seks børn i børnehaver. Hos Blåbjerg Fribørnehave bekymrer det dog ikke forældrene, at hver pædagog har ansvaret for otte børn:

- Min oplevelse er, at der er meget nærvær, og der er plads til børnene, siger Dorthe Bach Jensen, der er mor til et af børnene i Blåbjerg:

- Jeg bekymrer mig ikke, så længe jeg kan se, at børnene har det godt. Det kan jeg jo se, de har, når jeg henter.

Anni Jørgensen leger med børnene. Foto: Chris Birkekær Pedersen, TV SYD

Færre regler, mere tillid

I Blåbjerg Fribørnehave er der 23 børn og tre fuldtidsansatte. Anni Jørgensen har været ansat i halvandet år, og hun mener ikke, der er behov for en minimumsnormering.

- Jeg synes faktisk ikke, det er så mange børn, for vi har masser af plads – både indenfor og udenfor, siger hun:

- Her er der ikke så mange børn, og vi har heller ikke så mange regler, fordi ledelsen kender os og har tillid.

Fribørnehavens leder, Frands Andreas Bruun, mener, at løsningen på problemerne i andre institutioner skal findes et andet sted:

- Måske er tiden kommet til, at man skal gå en anden vej. Så at man i stedet for at lægge ansvaret ud, i højere grad gør medarbejderne selvforvaltende.

Skal tilsynsrapporter være frit tilgængelige?

I går blussede debatten om minimumsnormeringer endnu mere op, da TV 2-dokumentaren ’Daginstitutioner bag facaden’ blev sendt. Dokumentaren viser kritisable forhold i københavnske pasningsordninger.

Blandt andet er snakken om tilgængeligheden af institutionernes tilsynsrapporter opstået. I tilsynsrapporterne kan forældre blandt andet se, om institutionen lever op til sikkerhedsregler, hvordan samarbejdet er med forældrene, og hvor mange børn der er per voksen.

Blåbjerg Fribørnehaves tilsynsrapport fortæller det samme, som pædagog og forælder beretter. Institutionen fungerer glimrende på trods af højere normering.

TV SYD har i dag undersøgt, hvordan sendeområdets kommuner forholder sig til tilgængeligheden af disse tilsynsrapporter. Det har været muligt at klarlægge ni kommuners procedure og holdninger.