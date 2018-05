Papegøje nød foråret i frihed - ejer har meldt sig

Søndag formiddag fik politiet en henvendelse fra en beboer på Strynøvej i Esbjerg, der havde fået uventet besøg af en tam papegøje på udflugt. Nu er har ejeren meldt sig.

Er der en sømand - eller andre i Esbjerg der har mistet en papegøje? - denne flotte fyr er fundet i på Strynøvej.

Sådan lød politiets første forsøg på at finde ejeren til en løssluppen papegøje.

Den er meget tam og følger med helt ind i huset. Nogen går jo rundt og savner fuglen. Torben Møller, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi

- Vi har fået et opkald og et foto fra beboeren, der glæder sig over papegøjens besøg. Den er meget tam og følger med helt ind i huset. Nogen går jo rundt og savner fuglen, som er grå og med rød halefjer, sagde vagtchef Torben Møller, Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

Efterlysningen havde hurtig effekt og nu har papegøjens ejer meldt sig og afhentet fuglen.