Par efterlod skrald fra fest - og blev efterlyst på Facebook

Efter opslag på Facebook har ejerne af affaldet henvendt sig og tilbudt at betale omkostningerne.

- Nogen, der kender en Henriette og Frank, der lige har holdt party? Det er lidt en skam, for de har tabt nogle af deres ting, og de skal da næsten have det tilbage.

Sådan lyder et lettere ironisk Facebook-opslag, som den midtjyske vognmand Leif Hansen fra Horsens slog op på det sociale medie tidligere på ugen.

På en gåtur i et industriområde i Horsens N var han faldet over en hel bunke af skraldeposer fyldt med festaffald, der lå og flød i vejkanten. Så Leif Hansen stak "fingrene ned i skidtet”, rodede poserne igennem og fandt hurtigt ud af, at de skyldige røbede sig selv gennem efterladenskaberne fra festen, fortæller han til TV 2.

Invitation til fest

I poserne lå nemlig både en invitation til og en beskrivelse af en fest - med to fornavne som afsender på det hele. Og det fik den midtjyske vognmand til tasterne.

- Det er noget svineri. Jeg ville bruge Facebook til at sprede budskabet og måske give nogen dårlig samvittighed, så de ville rydde op efter sig selv, siger han til TV 2.

Det hører ikke til sjældenhederne, at Leif Hansen finder skidt og skrald på sine gåture i nabolaget, som ifølge ham ”nærmest er forvandlet til en losseplads”.

- Jeg er dødtræt af det. Vi skal jo passe på miljøet. Der er simpelthen affald nok i naturen i forvejen, siger han med et suk.

Ejermanden fundet

Horsens Kommune tog i bogstavelig forstand skraldet og sendte en medarbejder ud for at rydde op. Men noget tyder på, at Leif Hansens opslag også er nået hele vejen til ejerne af affaldet.

Onsdag henvendte en person sig til Horsens Kommune. Vedkommende tog ejerskab over poserne og tilbød at betale alle omkostningerne. Det fortæller Jørgen Broch, der er chef for service og beredskab i Horsens Kommune om sagen, som han dog ikke ønsker at komme nærmere ind på.

Han oplever ikke, at affald er et stigende problem i kommunen, men anerkender, at der er nogle udfordringer på området.

Der vil altid være nogen, som tænker "det skrald kan jeg da godt smide her". Jørgen Broch, chef for service og beredskab i Horsens Kommune.

- Jeg synes, at borgerne i Horsens er gode til at rydde op efter sig selv. Men der vil altid være nogen, som tænker, "det skrald kan jeg da godt smide her", siger han og forklarer, at kommunen altid retter henvendelse til affaldssynderne - hvis de kan finde dem.

- Så får de en opringning eller et brev og en regning, så de kan betale for oprydningen. I sidste ende kan det ende med en politianmeldelse, men det sker næsten aldrig.

Mere bevidsthed om naturen

Affald i naturen er da også noget, som fylder mere og mere i folks bevidsthed, forklarer Anders Vogel, projektleder i Danmarks Naturfredningsforening. I hvert fald hvis man skal dømme efter antallet af mennesker, der deltager i foreningens tiltag 'Affaldsindsamlingen', der har kørt siden 2006, og som Anders Vogel står i spidsen for.

Her er tilslutningen steget de seneste år, og det er udtryk for en tendens, mener han.

- Tidligere var det knap så populært at samle affald. Men i dag springer folk op af stolen. Det er næsten blevet en folkesport, og det kommer nok som en reaktion på, at folk bliver mere bevidste om natur og miljø.

Men det betyder ikke, at skraldeproblemet er løst.

Vi må jo konstatere, at vi bliver ved med at finde masser af affald i naturen. Anders Vogel, projektleder i Danmarks Naturfredningsforening.

- I forhold til flere andre lande, ser det måske ikke så slemt ud i Danmark, men vi har stadig udfordringer med henkastet affald. Vi må jo konstatere, at vi bliver ved med at finde masser af affald i naturen, siger Anders Vogel.

Der blev i 2018 samlet 173.000 kilo affald ind over hele Danmark under 'Affaldsindsamlingen 2018'. 1700 af de kilo blev indsamlet i Horsens Kommune, hvor vognmand Leif Hansen var ved at falde over de efterladte affaldssække.

I kraft af Miljøbeskyttelsesloven er det ulovligt at smide skrald i naturen i Danmark. Derfor kan affaldskastere i hele landet risikere at skulle punge ud.

Mellem 1.000 og 5.000 kroner kan bøden lyde på, hvis skraldet ender andre steder end i skraldespandene.

