Drop in-bryllup: Par ventede i ti år - men så gik det hurtigt

Flere par fik muligheden for at blive hurtigt gift med et drop in-bryllup til Kulturnatten i Kolding. Et af de par var Lars og Benna, der havde ventet i ti år på de ti minutter i kirken.

I forbindelse med Kulturnatten i Kolding fredag kunne par blive gift ved et såkaldt drop in-bryllup. Det er et bryllup, hvor man møder op i en kirke med en prøvelsesattest og nogle vidner. Og det er netop sådan et bryllup, som Lars Grodt-Andersen og Benna Mikkelsen fik i går.

- Vi ville gerne være gift inden næste år, hvor vi har været sammen i 12 ½ år, og nu bød muligheden sig. Vi synes, det kunne være sjovt og lidt anderledes. Nu har vi været sammen i 11 ½ år. Det er ikke så højtideligt at blive gift på den her måde, og det er det også alligevel, når det er et kirkebryllup, siger Lars Grodt-Andersen.

Skulle have været gift for flere år siden

Lars Grodt-Andersen havde egentlig været på knæ for flere år siden, men forskellige problemer kom i vejen, så vielsen blev udskudt.

- Vi skulle have været gift for ti år siden, men det blev vi ikke af forskellige grunde. Blandt andet var det et spørgsmål om økonomi. Der var ikke lige økonomi til det.

Læs også Kirke med opsigtsvækkende tilbud: Drop ind og bliv viet

Sønnens idé

Lars og Benna har været forlovet de sidste ti år, og over morgenbordet talte de om, at de også snart skulle til at blive gift. Da fik Bennas søn en god idé, fortæller Benna Mikkelsen

- Det var faktisk min søn, der opfordrede os til at blive gift på den her måde, efter han så en artikel om drop in-bryllupperne i avisen. Efter at vi talte om at blive gift, sagde han, har du set det der drop in-bryllup?

Lars Grodt-Andersen fortæller, at selvom det er ti år siden, han faldt på knæ, så har det været ventetiden værd.