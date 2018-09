Paraffinklumper skyllet op på endnu en strand

På strandpromenaden i Hjerting er paraffinklumper skyllet i land. Sidste uge var strande på Fanø og omkring Varde ramt.

Da Flemming Jørgensen gik tur på stranden i Hjerting tirsdag formiddag, blev han mødt af et ubehageligt syn. Adskillige paraffinklumper var drevet ind langs et større område fra Strandpromenaden i retning mod Esbjerg.

- Jeg kom straks i tanke om, at strande på Fanø og i Varde var udsat for paraffinforurening for bare en uge siden, fortæller Flemming Jørgensen, pensionist, Esbjerg.

Hos Sydvestjysk Brandvæsen formoder man, at parrafinklumperne i Hjerting er rester fra udledningerne på Fanø og omkring Blåvand i Varde Kommune.

Vej og Park fra Esbjerg Kommune er sat på sagen, og de skal i samarbejde med en entreprenør vurdere omfanget af paraffin på stranden.

- Der er tale om minimale mængder paraffin. Det kan slet ikke sammenlignes med udledningen på Fanø og i Varde, forklarer Lasse Nygaard, beredskabsinspektør hos Sydvestjysk Brandvæsen.

Han fortæller videre, at eftermiddagen går med at tage bestik af situationen og vurdere, om det er nødvendigt at sætte et oprydningsarbejde i gang.

- Mængden af paraffin på stranden skal stå mål med de ressourcer, som oprydningsarbejdet kræver, fortæller Lasse Nygaard.

Beslutningen om oprydningen bliver taget i løbet af dagen i morgen.

HVAD ER PARAFFIN, OG HVOR KOMMER DET FRA? Ifølge Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE, kommer paraffinen fra skibe, der renser deres tanke ude på det åbne hav.



- Paraffin kan være et element fra råolie, men så burde det være sort og tjære-agtigt. Det er sandsynligvis oprenset paraffin, der for eksempel bliver brugt til stearinlys, siger seniorforsker Pia Lassen.



Det er FNs internationale maritime organisation, IMO, der fastsætter reglerne for rensning og dumping ude på åbent hav, og ifølge reglerne hører paraffin ikke under farlige stoffer, og derfor må skibe gerne dumpe stoffet i havet, hvis de ligger over 12 sømil fra land.

