Parafin på Fanø Strand

Det er rester fra skibe, der har renset deres tanke på åbent hav, der nu sviner på Fanø.

Når det er koldt, bliver parafinen hård, og fuglene spiser det. De kan ikke fordøje det og risikerer at dø. Når det er varmt bliver det blødt og sætter sig som en klæbrig masse på fødder og poter.

- Det er nærmest fortvivlende, siger Peter B. Michélsen, projektleder, Ren Strand, Fanø. Nu har vi en hel sæson haft en rigig flot, ren strand, og vores gæstser har været flinke til at tage deres skrald med hjem. Og så vender vinden, og det her kommer. Den her kamp er ikke vundet lige med det samme, siger han.

Sydvestjysk Brandvæsen har meldt sin ankomsts i morgen med en megastøvsuger, der skal tage sig af forureningen.

Det er ikke ulovligt, utroligt nok, at skibene renser deres tanke, bare det sker under havoverfladen.