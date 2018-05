Parkeringspenge ruller i statskassen - kommuner går glip af millioner

En omfordeling af parkeringsindtægterne kommer til at koste dyrt for 28 af landets 98 kommuner. Så må der spares andre steder, siger Koldings borgmester.

En aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti hiver et stort millionbeløb - 364,6 millioner kroner om året - op af kommunekasserne og over i statskassen.

Det er de kommunale indtægter på parkering, der bliver omfordelt. Hidtil har kommunerne kunnet beholde omkring 70 procent af indtægterne.

Fra 2019 må de kun beholde 30 procent, hvoraf de så skal finansiere udgifterne til parkeringsanlæg og p-kontrol, skriver Avisen Danmark.

På Kommunernes Landsforenings vegne har formanden for foreningens Miljø- og Forsyningsudvalget, Fredericias borgmester Jacob Bjerregaard (S), protesteret mod aftalen, der endnu ikke er vedtaget ved lov.

- Det skader vores muligheder for at forebygge trafiktrængslerne i byerne. Når vi bliver frataget så stor en del af indtægterne, er der ikke noget at lave forbedringer med, det kommer til at foregå i konkurrence med behovene på områder som skoler og daginstitutioner for eksempel, siger Jacob Bjerregaard til Avisen Danmark.

En pengemaskine for staten

Kommunernes Landsforening afviser indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl Billes (LA) argument om, at parkering ikke skal være en pengemaskine for kommunerne.

- Nej, det skal det ikke være og har heller ikke været det, fordi indtægterne hidtil har finansieret trafikale ordninger. Men nu bliver det en pengemaskine - for staten, siger Jacob Bjerregaard.

På Christiansborg møder aftalen kritik fra Socialdemokratiets kommuneordfører, Magnus Heunicke.

- Som det er i dag, skal man modregne hundrede procent til staten, hvis man hæver betalingen. Det er anderledes i den nye aftale, hvor statstilskuddet bliver beskåret med 70 procent af hele p-indtægten. For at få den beskårede indtægt til at række til udgifter og bygning af nye p-pladser og p-huse kan mange kommuner se sig nødsaget til at hæve p-priserne, siger Magnus Heunicke.

Kolding mister 5,5 millioner om året

I Kolding håber V-borgmester Jørn Pedersen, at protesterne trænger igennem. Kolding kommer til at miste indtægter på 5,5 millioner kroner om året.

- Vi har stadig brug for en udbygning af p-systemet. Nu kommer pengene til at mangle på bundlinjen, og så må vi spare andre steder, siger Jørn Pedersen.

- Spørgsmålet er så, om vi overhovedet skal operere med kommunale p-pladser, når vi skal aflevere pengene til staten. Problemet er bare, at alternativet er parkerings-anarki. At øge parkeringsprisen dur heller ikke, det vil i realiteten bare blive en ekstra stats-skat. Det er et lovforslag, som slet ikke virker gennemtænkt.

Aarhus-borgmester: Vi har allerede budgetteret med pengene

Aarhus er den by, der efter København må bøde mest. Kommunen vil miste 29,9 millioner kroner om året. Borgmester Jacob Bundsgaard (S) skriver i en mail til Avisen Danmark:

- Vi har allerede budgetteret med pengene og er nu nødt til at stoppe planlagte investeringer i parkering og infrastruktur.

- Konsekvensen bliver, at både byens borgere og gæster samt ikke mindst vores erhvervsliv får ringere vilkår, når de skal parkere i Aarhus. Det giver kort sagt mere bøvl for den enkelte, mere spildtid og ringere miljø.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra lovforslagets afsender, indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl Bille. Han har taget fri, fordi han blev far i søndags.