Parti vil have behandling tilbage til Flensborg

Patienter kan spare i timevis af bilkørsel, hvis regionen genoptager samarbejde med hospital i Flensborg

Slesvigsk Parti vil have strålebehandling til kræftpatienter tilbage til Flensborg. Partiet har startet en underskriftindsamling, som skal overbevise politikerne i Region Syddanmark om, at det er det eneste rigtige.

Silke Schultz fra Egernsund er opereret for brystkræft, og hun modtager nu strålebehandling. Den skal hun køre til sygehuset i Vejle Sygehus for at få.

- Jeg bor kun 25 km. fra Flensborg, hvor jeg uden videre vil kunne få den nødvendige strålebehandling. Men politikerne vil, at jeg skal ud på en tre timer lang biltur fem gange om ugen for en behandling på bare ti minutter. Det er en stor belastning i en i forvejen meget svær situation, siger Silke Schlutz.

I 2016 besluttede Region Syddanmark at spare 1.1 mio. kr. ved at ophæve samarbejdet med Franziskus Hospitalet i Flensborg. Det betød ellers kort transporttid til behandling for kræftpatienter i grænseregionen. I stedet må de nu fortrinsvis køre til Vejle for at få strålebehandlingen.

Det er fuldstændig absurd, at kræftsyge mennesker udsættes for sådanne strabadser, der er forbundet med de lange transporttider, når hjælpen ligger lige om hjørnet”, siger udtaler Gösta Toft, der var spidskandidat for Slesvigsk Parti ved sidste års regionsvalg.

I disse dage forhandler politikerne i Region Syddanmark om næste års budget. En evt. genoptagelse af samarbejdet med hospitalet i Flensborg er et af punkterne.