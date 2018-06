Partier forlanger ministersvar efter togulykke

Usikrede jernbaneoverskæringer skal debatteres i Folketinget efter dødsfald ved Varde. Kritik af BaneDanmark for forsinkelse.

Tirsdagens togulykke i Sig ved Varde bliver nu et emne på Christiansborg. Både Venstre og Dansk Folkeparti har bedt transportminister Ole Birk Olesen (LA) om en redegørelse efter ulykken, hvor to personer blev dræbt af toget ved en ubevogtet overskæring.

- Der har jo længe været planer om at lukke eller sikre de ubevogtede overgange, selv om det kan genere nogle borgere, som krydser sporene dagligt. Så jeg vil gerne vide, hvor langt man er nået med det arbejde, siger Dansk Folkepartis trafikordfører, Kim Christiansen, til TV SYD.

Sikring er forsinket

Det samme ønske har Kristian Pihl Lorentzen, som er transportordfører for Venstre.

Det er dybt utilfredsstillende, at vi i dag får at vide, at Banedanmark ikke forventer at holde tidsplanen. Kristian Pihl Lorentzen, som er transportordfører for Venstre.

- Vi har for længst besluttet politisk, at de ubevogtede overgange skal sikres eller lukkes seneste ved udgangen af 2018. Derfor er det dybt utilfredsstillende, at vi i dag får at vide, at Banedanmark ikke forventer at holde tidsplanen. Jeg har fået oplyst, at overgangene først er sikret eller lukket i 2019 eller 2020, siger Kristian Pihl Lorentzen.

TV SYD har henvendt sig til Banedanmark, som ikke ønsker at kommentere tidsplanen.

Bom kunne åbnes

Ulykken skete ved jernbaneoverkørsel 163 ved indkørslen til Vardevej 84 ved Sig, der ligger nord for Varde. Her blev en minibus i går omkring klokken 13.00 ramt af toget.

En 55-årig chauffør fra Juelsminde og en 80-årig kvindelig passager fra Holstebro mistede livet ved ulykken. Overskæringen er ubevogtet og har manuelle bomme, som bilisterne selv skal løfte for krydse jernbanen. Banedanmark oplyste tirsdag, at det er planlagt, at den pågældende overskæring skal lukkes.

