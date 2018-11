Partier vil have strammere kurs overfor vognmænd

Regeringen vil se på chaufførers arbejdsforhold og lover mere kontrol på transportområdet, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen onsdag efter en hasteforespørgsel i Folketinget ønsket af blandt andet Enhedslisten.

SF, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Enhedslisten havde onsdag indkaldt til en hasteforespørgsel på baggrund af sagen om de filippinske lastbilchauffører fra Padborg.

Vi vil have regeringen til at stå fuldstændig skarpt på i deres EU-forhandlinger, at når der køres lastbil i Danmark, så foregår det til danske løn- og arbejdsvilkår. Henning Hyllested, MF, Enhedslisten, Esbjerg

De fire partier kræver, at regeringen blandt andet skal sikre, at der bliver udført mere kontrol af på veje, rastepladser terminal- og havneområder.

- Vi vil have regeringen til at stå fuldstændig skarpt på i deres EU-forhandlinger, at når der køres lastbil i Danmark, så foregår det til danske løn- og arbejdsvilkår. Desuden meget mere vejsidekontrol og større indsats fra tungvognspolitiet, siger Henning Hyllested fra Enhedslisten.

Opbakning fra alle Folketingets partier

Alle Folketingets partier valgte at bakke op om kravet. Regeringen vil nu drøfte de filippinske chauffører med fagbevægelsen og de øvrige politiske partier, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) onsdag i Folketingssalen.

- Det står uden for diskussion, at arbejde, der udføres i Danmark, skal ske under ordnede forhold, siger han, og han fordømmer chaufførernes boligforhold, som Fagbladet 3F har afdækket.

Henning Hyllested er meget tilfreds med regeringens svar i folketingssalen, men han understreger at det nu drejer sig om, at få regeringspartierne til at stå ved deres løfter blandt andet i de igangværende finanslovsforhandlinger.

- Vi må forvente, der kommer meget øgede midler til blandt andet lastbilkontrol, siger Henning Hyllested.