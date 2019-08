Partiformand lyttede til bud på valg-nederlag

Partiformand Kristian Thulesen Dahl tirsdag sat sine lokale partifæller stævne på Gram Slotskro for at drøfte Dansk Folkepartis store vælger-lussing.

Ved Folketingsvalget den 5. juni mistede Dansk Folkeparti helt præcist 83.431 stemmer i de 15 valgkredse, som TV SYD dækker i Sydjyllands og Østjyllands Storkredse i forhold til valget i 2015.

Her i 2019 blev det til ialt 64.427 stemmer - så tilbagegangen på Kristian Thulesen Dahls hjemegn var massiv - som i resten af landet.

Dansk Folkepartis gule farve blev fortrængt af Venstres blå og Socialdemokratiets røde. Ikke i en eneste kreds af de 15, som vi dækker her på TV SYD, kan DF længere prale af at være det største parti.

Daglangt møde i Gram

Så det er simpelt nok at svare på, hvad der skete. Men hvorfor skete det?

Det har partiformanden Kristian Thulesen Dahl tirsdag sat sine lokale partifæller stævne på Gram slotskro for at drøfte.

- Når vi fik så stort et valgnederlag, skal vi jo evaluere grundigt på, hvorfor så mange danskere har valgt at forlade Dansk Folkeparti. Her handler det om at tale med vores lokale folk og få ny inspiration til erobre stemmerne tilbage, siger Kristian Thulesen Dahl til TV SYD, inden det daglange møde i Gram gik i gang.

Ejler Schütt, veteran i Dansk Folkeparti og viceborgmester i Aabenraa, var blandt dagens første til at møde partiformanden.

- Vi såede frøene, som andre partier høstede frugterne af ved valget. Vi har ikke været markante nok i vores meldinger. Vi har været for flinke. Vores politik er jo fremragende - den skal bare sælges bedre, siger Ejler Schütt.

Kristian Thulesen Dahl vil herefter tage resultaterne fra valg-evalueringen med ind i det daglige arbejde på Christiansborg i den kommende valgperiode. Han har allerede besøgt baglandet i både Nordjylland og Vestjylland.