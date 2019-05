Partiformand tilfreds trods udsigt til nederlag

Dansk Folkepartis partiformand Kristian Thulesen Dahl og spidskandidat Peter Kofod har begge været en tur i stemmeboksen. Partiet står til at miste to af fire mandater.

Dansk Folkeparti får ifølge meningsmålingerne rigtig svært ved at leve op til det valg, som de fik i 2014. Men selvom partiet får en over næsen, er der tilfredshed hos partiformand Kristian Thulesen Dahl.

- Jeg synes, vores kandidater har gjort det rigtig godt, vi har jo hele tiden vidst, at vi ikke kunne holde de fire mandater. Får vi to mandater, så føler vi virkelig, vi er kommet godt igennem det her valg, siger han til TV SYD.

Partiformanden roser spidskandidat Peter Kofod for en god valgkamp. Han afgav søndag sin stemme i Haderslev, og er også godt klar over, at partiet går tilbage i forhold til valget i 2014.

Peter Kofod er tilfreds med to mandater. Foto: Thor Hedegaard, TV SYD

- Vi fik jo et kanonvalg i 2014, så det er selvfølgelig en svær opgave. Vi ved godt, at det er fuldstændig urealistisk at komme i nærheden af det stemmetal, som Morten Messerschmidt fik dengang, lyder det fra Peter Kofod.

Ved valget i 2014 fik partiets spidskandidat Morten Messerschmidt langt over 400.000 personlige stemmer.

Partiformanden og spidskandidaten kan derfor hurtigt blive enige om, at hvis de får to mandater, er det et tilfredsstillende valg for Dansk Folkeparti.

- Jeg håber på de to mandater, det er vores helt klare målsætning. Bliver det til mere, så bliver det en vild aften, siger Peter Kofod til TV SYD.