Brun sovs en masse: Verdens første Bøfsandwich Battle løber af stablen

På søndag afholder sovseentusiasterne De Brune Riddere for første gang en tvekamp udi disciplinen bøfsandwich.

Det kunne faktisk ikke foregå på en mere passende adresse.

Flæsketorvet i Kødbyen, hvor Johns Hotdog Deli har til huse, slår søndag dørene op og byder inden for til verdenspræmieren på en ny, potentielt nobel disciplin.

Bøfsandwich Battle, kaldes det.

Johns Hotdog Deli er på hjemmebane og tager imod gæstende Spisehuset i Pagoden fra Ølgod. De to skal dyste i at lave den bedste bøfsandwich.

Arrangementet foregår fra klokken 11.30 og fire timer frem, og det kræves en bestilt billet for at få lov til at slå tænderne i sovsemastodonterne.

Publikummer, der indløser billet til en bøfsandwich fra hver restauration, kan så stemme på sin favorit.

Sammen med et dommerpanel bestående velbevandrede bøfsandwichspisere - de kalder dem selv De Brune Riddere - kåres en vinder af sovsekappestriden.

Netop sammenslutningen De Brune Riddere står også bag den årlige kåring af Danmarks Bedste Bøfsandwich. Kåringen har fundet sted hvert år siden 2012.