Venstremand: Jyder skal have sværere ved at komme i Folketinget

Valgloven bør ændres, så politikere i hovedstadsområdet får samme adgang til at blive medlem af Folketinget som politikere fra landområder, mener Venstres Jan E. Jørgensen.

Som det er i dag, er det nemmere at få en plads i Folketinget, hvis du fra Vestjylland, end hvis du bor i Hovedstaden.

Det er urimeligt, og der er ikke rigtig nogen, der er opmærksomme på det. Jan E. Jørgensen, MF, Venstre

Det kender Venstres Jan E Jørgensen kun alt for godt til. I de sidste syv år, hvor han har siddet i Folketinget, har han skullet samle mange flere københavnske stemmer end hans jyske kolleger i Folketingssalen.

- Det er urimeligt, og der er ikke rigtig nogen, der er opmærksomme på det, siger han til TV 2 Lorry.

Urimeligheden går ud på, at mandaterne koster flere stemmer i Hovedstadsområdet, end de gør i eksempelvis Vestjylland.

En plads i Folketinget koster flere stemmer i hovedstadsområdet

I grove tal er forskellen sådan, at hvis 100.000 vælgere afgiver deres stemme i København, så giver det tre pladser i Folketinget, mens det samme antal stemmer i Vestjylland udløser fire pladser. Det kommer ifølge Jan E. Jørgensen tydeligt til udtryk i den førte politik på Christiansborg.

- Der er politikere, som har været rigtig gode til at skaffe penge til motorveje, og det er jo blandt andet fordi, der simpelthen er flere jyske folketingspolitikere, end deres vælgertal egentlig berettiger til. Og omvendt er der færre, der kæmper for Nordsjælland og Københavns interesser, siger han.

Jan E. Jørgensen vil nu have lavet valgloven om, så princippet ’en mand - en stemme’ bliver gjort gældende for alle. Det vil ifølge hans beregninger give tre mandater mere til hovedstadsregionen.

Ekspert mener ikke, det vil gøre en stor forskel

Partiforsker på Københavns Universitet, Karina Kosiara-Pedersen, har dog svært ved at, at det vil gøre den store forskel på den førte politik på Christiansborg.

Selvom mandaterne er billigere i Jylland eller i de tyndt befolkede områder, så er det partierne, der bestemmer politikken. Karina Kosiara-Pedersen, partiforsker, Københavns Universitet

- Selvom mandaterne er billigere i Jylland eller i de tyndt befolkede områder, så er det partierne, der bestemmer politikken. Så det, at der er en enkelt københavner mere i et parti og en enkelt jyde mindre, det betyder altså, der er grænser for, hvor meget det kan gøre for balancen, siger hun til TV 2 Lorry.

Til gengæld ville det være et brud med en mere end 100 år gammel praksis, som har skullet sørge for, at tyndt befolkede områder bliver repræsenteret på lige fod med byområder:

- Det er jo ikke underligt, det kommer nu med konflikten mellem land og by og København og Udkantsdanmark som politisk tema, så er det jo ikke underligt, at der kommer et forslag som det her, siger Karina Kosiara-Pedersen.