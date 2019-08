Nu er broen snart klar: Beton var så hullet, at man kunne kigge lige ned i Lillebælt

Renoveringen af Den Gamle Lillebæltsbro gik i denne uge ind i sin sidste fase. Nu tør projektchef godt tro på, at tidsplanen holder, så broen kan genåbne for trafik 1. oktober. Lokale virksomhedsejere glæder sig. Lukningen har været dyr for dem.

På Fynssiden af Den Gamle Lillebæltsbro skovler og glatter mænd i lysegrønt arbejdstøj dybt koncentreret en helt speciel flydende asfalt.

Da vi fik fjernet asfaltbelægningen, var der nogle få steder, hvor betonkonstruktionen var helt tynd, og der var små huller, så vi kunne kigge ned til Lillebælt. Janie Winther Ipsen, projektchef, Vejdirektoratet.

Det damper fra vejen. Asfalten er 230 grader varm. Langt varmere end asfalt plejer at være.

- Det er en helt speciel asfalt. Der er nul hulrum i. Det er en støbeasfalt, som vi kun bruger på broer, fortæller Bo Wamsler, der er asfaltspecialist hos Vejdirektoratet.

Asfalten bliver lagt ud i et helt tyndt lag. Arbejdet kræver ekspertise ud over det sædvanlige.

- Det er en kunst at lægge den her asfalt. Det er noget af det ypperste inden for asfalt. Så det skal virkelig være professionelle folk, der gør det. Ellers går det galt med det samme, siger Bo Wamsler.

Renoveringen af Den Gamle Lillebæltsbro nåede i denne uge en milepæl, da entreprenøren begyndte at lægge asfalt ud.

Projektet har været udfordret af forsinkelser. Men nu er det næsten stensikkert, at tidsplanen holder, så broen kan genåbne for trafik 1. oktober.

- Det har været rigtig rart henover sommeren at se, hvor meget aktivitet der har været. Vi har nået asfaltudlægningen som planlagt, og vi har nu cirka halvanden måned tilbage og kan begynde at se en færdig vej herude igen, siger projektchef i Vejdirektoratet Janie Winther Ipsen.

Hul ned til Lillebælt

Når det skal være den tynde men svært håndterbare asfalt, der skal på broen, så skyldes det, at asfaltlaget ikke må blive for tykt.

Betonlaget under asfalten blev nemlig i renoveringsarbejdet 15 centimeter højere. Og så går det altså ikke, at asfaltlaget ovenpå bliver for tykt.

- Opgaven gik ud på både at renovere broens asfaltbelægning og forstærke betonkonstruktionen nedenunder asfalten. Derfor har vi lagt et armeringsnet mellem 10 og 15 centimeter beton oven på broens eksisterende betonlag for at forstærke den yderligere, fortæller Janie Winther Ipsen.

En forstærkning, der skulle vise sig at være stærkt tiltrængt.

- Da vi fik fjernet asfaltbelægningen, var der nogle få steder, hvor betonkonstruktionen var helt tynd, og der var små huller, så vi kunne kigge ned til Lillebælt, fortæller Janie Winther Ipsen.

Så har man simpelthen kørt oven på asfalt med huller lige ned til vandet under?

- Nu er det jo en samlet konstruktion, så der har ikke været nogen fare til stede. Men ja, renoveringen var tiltrængt, siger Janie Winther Ipsen.

Og hvis det kan trøste nogen, så går der mange år, før broen skal have en lignende tur igen.

- Den her renovering af vejbanen skal i hvert fald kunne holde de næste 50 år. Så vi forventer, at der går mange år, før trafikanterne bliver generet igen herude, siger Janie Winther Ipsen.