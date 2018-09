DF'er til ungdommen efter overfald: I skal bevæbne jer

Knud Ahrnkiel, Dansk Folkeparti, mener at opslag på Facebook er helt i tråd med partitoppens signaler fra Christiansborg. Knud Arhnkiel vil have de unge til at bevæbne sig.

Dansk Folkepartis medlem i Kerteminde Byråd, Knud Ahrnkiel har igen skrevet noget på Facebook, som toppen i Dansk Folkeparti ikke kan lide.

Sidste år kaldte han indvandrere for "parasitter". Nu opfordrer han til at gribe til våben og "en gang for alle fjerne den ondskab".

Det er en episode i Kolding, som denne gang har fået Knud Ahrnkiel til tasterne. Her blev tre mænd natten til søndag overfaldet af 10-12 personer med mellemøstligt udseende. Den ene af de tre blev stukket i milten med en kniv og måtte på operationsbordet.

FATKA Søndag eftermiddag oplyser Sydøstjyllands Politi, at den 31-årige er uden for livsfare og at der ingen anholdte er i sagen om knivstikkeriet i Kolding.

Poul Lindholm, Dansk Folkepartis partisekretær og manden, der holder styr på geledderne i partiet, siger til TV 2/Fyn, at opslaget ikke er i tråd med partiets linje.

- Jeg vil bede ham om at fjerne det. Han kan åbenbart ikke styre sig på Facebook, siger Poul Lindholm, som ikke kendte til opslaget, før TV 2/Fyn ringede for at få en kommentar.

Poul Lindholm siger også, at han vil tage en "kammeratlig samtale" med Knud Ahrnkiel, som ikke mener, at han bør stå skoleret overfor partiet i denne sag.

- Det er min personlige holdning. For mig er det fuldstændig ligegyldigt om partiet ikke kan lide opslaget. Kan de ikke klare det, så ... de har jo retten til at ekskludere mig, siger Knud Arhnkiel til TV 2/Fyn og tilføjer:

- Jeg kan ikke forestille mig, at de (partitoppen, red.) har noget i mod det. Der er helt i tråd med, hvad Søren Espersen og Martin Henriksen (formand for Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg, red.) signalerer fra Christiansborg.

Han tilføjer, at han han håber på, at opslaget bliver læst:

- Jeg håber de unge læser opslaget og stikker hovederne sammen og siger "der er noget om det her". Det kan jo ikke være rigtigt, at de ikke kan gå i byen uden at blive voldtaget eller lemlæstet.

Ikke pistoler og knive, men et bræt

Knud Ahrnkiel modererer sit opslag på Facebook overfor TV 2/Fyn, og siger at, at det måske ikke lige er "våben" han opfordrer at gribe til:

- Jeg mener ikke de skal gribe pistoler, knive og geværer. Men de skal måske tage et bræt. Der er ikke andet at gøre. Når man ikke en gang kan gå hjem fra byen uden at blive overfaldet, så må man gøre noget.

- Jeg må jo ikke opfordre til at gøre noget ulovligt, men jeg forstår ikke, at man ikke gør noget. De (gerningsmændene, red.) er jo nogle kyllinger. Hvis de fik en ordentlig røvfuld så ..., og så skal sendes ud af landet, siger Knud Arhnkiel, som er klar til en "kammeratlig samtale" med Poul Lindholm og ikke fortryder sit opslag:

- Tværtimod burde de (partitoppen, red.) bakke det op, siger han til TV 2/Fyn.

Fortrød ikke sidste år

I september sidste år kom Knud Arhnkiel i modvind både på sociale medier og hos DF-toppen, efter han i en kommentar på Facebook kaldte indvandrere for parasitter.

Heller ikke dengang fortrød han ikke sit opslag, men rettede ind efter en opringning fra partiets hovedkontor.

Det var dette opslag, som Knud Arhnkiel havde lagt på Facebook. Opslaget var midt på eftermiddagen søndag slettet. Foto: Facebook