Mislykket forsøg på at trække fragtskib fri

Bugserbåden Obelix forsøgte i går at trække det fragtskib fri, der i går gik på grund i Lillebælt ud for Assens, men det mislykkedes.

Lørdag morgen omkring klokken fem stødte fragtskibet på grund i Lillebælt ud for Assens. Skibet har siden ligget stille. Lørdag aften forsøgte man at trække det fri med bugseringsbåden Obelix, men uden held.

- Det står så hårdt på grund, at man ikke kan hive den fri, siger Ove C. Eriksen, der er direktør i DBB Salvage A/S, som ejer Obelix. DBB står for Dansk Bjergning og Bugsering.

Obelix forsøgte af tre omgange at trække det 111 meter lange fragtskib fri mellem klokken 19 og 21.

Skibet er ladet med...

Fragtskibet, der tilhører det tyske rederi Hermann Lohmann Shifffahrt, er lastet med træpiller, og det var i gang med at fragte dem fra Pärnu i Estland til Kolding, da det omkring klokken fem stødte på grund syd for den lille ø Baagø i Lillebælt.

En del af lasten skal nu muligvis af skibet, før det kan trækkes fri.