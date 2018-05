Regionen sagsøges for 55 millioner kroner af Bios

BIOS og Rabobank er enige om, at sagsøge Region Syddanmark. Rabobank vil have en udbetalt garanti på 55 millioner kroner tilbage.

Ifølge Beredskabsinfo er konkursboet efter BIOS og den hollandske bank, Rabobank, efter et længere tilløb blevet enige om, at der skal anlægges sag mod Region Syddanmark.

Rabobank vil således sagsøge Region Syddanmark med påstand om, at regionen skal tilbagebetale en garanti på 55 millioner kroner.

Et beløb som Rabobank betalte til Region Syddanmark efter BIOS gik konkurs.

Uenighed vekslet til enighed

Rabobank har ønsket at anlægge sagen for, at få pengene helt eller delvist tilbage, men Rabobank og konkursboet efter BIOS har været uenige om, hvorvidt det er banken eller konkursboet, som kan anlægge sagen, skriver Beredskabsinfo.

Det er egentlig konkursboet, som har retten til at anlægge sagen, men konkursboet overdrager nu sin såkaldte søgsmålskompetence til Rabobank - som derefter fører sagen for egen regning og risiko.

Til gengæld vil konkursboet få 13 procent af den nettogevinst, som Rabobank får, hvis banken vinder sagen, skriver Beredskabsinfo og noterer, at konkursboet uanset udfaldet vil få mindst én million kroner.

Formelt vil konkursboets kreditorer kunne rejse indvendinger mod aftalen, der ellers forventes indgået i slutningen af maj, skriver Beredskabsinfo.

