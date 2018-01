DM i Skills 2018 skudt i gang

Omkring 300 unge fra hele landet er klar til at konkurrere i kampen om at blive Danmarks bedste frisør, tømrer, møbelpolstrer og meget andet.

DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. I år afholdes de tre dages konkurrencer i MCH Messecenter i Herning, og torsdag formiddag blev mesterskaberne skudt i gang, da de mange deltagere blev præsenteret ved en stor indmarch.

- Jeg bliver nødt til at sige, at I ser fuldstændig forrygende ud. Det er en kæmpe ære at få lov til at stå her igen i år. Det var en kæmpe fornøjelse at se jer smukke, stolte og dygtige mennesker gå indmarch her på scenen.

Sådan lød det fra undervisningsminister Merete Riisager fra Liberal Alliance, kort inden hun erklærede årets udgave af DM i Skills for åbent.

I alt 61 fag er i år tilmeldt. 42 af dem er konkurrencefag, hvor studerende kæmper om at vinde titlen som landets bedste. Derudover deltager 19 fag som demonstrationsfag ved DM i Skills.

KONKURRENCEFAG VED DM I SKILLS 2018: Alubygger, Anlægsgartner, Anlægsstruktør, Autolakerer, Automatiktekniker

Bager, Blomsterdekoratør, Brolægger, Bygningsmaler, Bygningssnedker, Bygningsstruktør

Detailhandel

Elektriker, Ernæringsassistent

Flisemurer, Frisør

Glarmester, Gourmetslagter, Grafisk tekniker, Gulvlægger

Industritekniker

Karrosseritekniker, Klejnsmed, Kok, Konditor, Kosmetiker

Maskinsnedker, Mediegrafiker, Murer, Møbelsnedker, Møbelpolstrer

Personvognsmekaniker

Receptionist

Smørrebrød og Catering, Social- og sundhedsassistent

Tagdækker, Teknisk Isolatør, Tjener, Tækkemand, Tømrer

Urmager

VVS-energispecialist

'De bedste rollemodeller'

Fra undervisningsministeren lød der også en stor tak til de mange deltagere, og i sin åbningstale understregede hun, at det netop er de studerende på landets mange erhvervsuddannelser, der skal sikre erhvervsuddannelsernes fremtid.

- I er de gode rollemodeller. Vi politikere vil gerne gøre opmærksom på erhvervsuddannelsernes kvaliteter. Men det er i virkeligheden jer, der er de bedste til netop det. Jeg er sikker på, at I og dem, der var før jer, er med til at inspirere andre til at vælge erhvervsuddannelser, sagde ministeren til de mange konkurrerende.

Ved DM i Skills 2017, der blev afholdt i Aalborg, var det Merete Riisager, der overrakte præmierne til de mange vindere. I år bliver det i stedet statsminister, Lars Løkke Rasmussen, der får den fornøjelse.

DEMONSTRATIONSFAG VED DM I SKILLS 2018: Beklædningshåndværker

Chauffør (Vejgods)

Flytekniker

Gartner

Handelsuddannelsen

Lager, Landmand, Lastvognsmekaniker, Lufthavnsoperatør

Procesoperatør, Pædagogisk Assistent

Redder

Serviceassistent, Skiltetekniker, Slagter, Stenhugger

Teknisk Designer

Vvs og blikkenslager og Værktøjsuddannelsen

Trækker tusindvis af tilskuere til

Ved de tre dages konkurrencer er der gratis entré for alle interesserede. Og der er nok at følge med i.

Omkring 60.000 tilskuere har besøgt og overværet DM i Skills de seneste år. Derfor tyder alt på, at der bliver godt proppet i MCH Messecenter Herning de kommende dage.