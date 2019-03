Ingen vil tage ansvar for strandet spøgelsesskib

En forlist fiskekutter fra Hvide Sande har i halvanden måned ligget ved kysten ud for Fanø.

Den 11. januar kom en fiskekutter fra Hvide Sande i havsnød i Nordsøen. Besætningen på fem personer blev reddet af en helikopter, og tre dage senere drev den tomme kutter ind på kysten på Fanø.

Men her halvanden måned senere ligger den der endnu - til stor frustration for de lokale.

- Jamen jeg finder det helt utilstedeligt, at den ikke er fjernet endnu, siger Christian Lorenzen (K), der er formand for erhvervs-, natur- og teknikudvalget i Fanø Kommune.

Ingen hjælp at hente fra myndighederne

Det selskab, der ejer kutteren ved navn RI 524 James Robert, er efter forliset blevet begæret konkurs. Men det bør ikke spænde ben for en løsning, mener udvalgsformanden.

- Det er ejerens ansvar at bortskaffe et vrag, et havareret fortøj og i det omfang, at ejeren ikke har råd til det er det jo subsidiært ejerens forsikringselskab, siger han.

Men skibet ligger der altså endnu, og der er ingen hjælp fra myndighederne. Både Søfartsstyrelsen og Kystdirektoratet siger, at det ikke er deres opgave at finde en løsning.

- Jeg er sådan set fortørnet over, hvad jeg vil beskrive som myndigheder der sidder og kaster aben eller den varme kartoffel rundt imellem sig. Jeg kan ikke forstå, at der ikke for længst er en myndighed, der har gjort noget, siger Christian Lorenzen.

Folketingsmedlem kræver handling

Spøgelsesskibet bliver snart taget op på Christiansborg. Et lokalt folketingsmedlem vil have Miljø- og Fødevareminsteren til at se på sagen.

Nogen må tage ansvaret her, og jeg synes egentlig, at ministeren skulle påtage sig at få skabt helt klare retningslinjer for, hvem har anvaret for at få fjernet sådan en båd her.

Simon Kollerup (S), folketingsmedlem

- Nogen må tage ansvaret her, og jeg synes egentlig, at ministeren skulle påtage sig at få skabt helt klare retningslinjer for, hvem har anvaret for at få fjernet sådan en båd her. Tag at få den fjernet, og så må regningen sendes til den rigtige efterfølgende - og det vil jeg mene skal være den, der ejer båden eller vedkommendes forsikringselskab, lyder det fra Simon Kollerup (S).

Udover at kutteren skæmmer udsigten, mener Christian Lorenzen også, den vil være til fare for sommerens badegæster. Derfor kræver han en løsning snart.

- Vi kan ikke acceptere, at den stadig ligger der til sommer, siger han.

Hverkens kutterens ejer eller forsikringsselskab har ønsket at kommentere situationen.