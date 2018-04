25 ton affald: Nu er der ryddet op på strandene

Endelaves strande er igen rene efter at have været oversvømmet med bananer, avocadoer og plastik.

Kyststrækningerne på Endelave og Samsø har flydt med eksotiske frugter og skrald. Især Endelave var hårdt ramt, og nogle steder lå der op mod 100-150 bananer pr. meter strand.

Derfor iværksatte Horsens Kommune et stort oprydningsarbejde på den lille ø i Kattegat, og nu er den nået i mål.

Kommunen oplyser, at den har samlet 20-25 tons skrald, som består af bananer, pap og plastik.

- Der har i gennemsnit gået syv mand fra Service og Beredskab, der har samlet affald med river, skovle og gummigeder. I alt er der blevet opsamlet 20-25 ton affald, siger Tommy Krogh Abrahamsen, der er ingeniør i Horsens Kommune i en pressemeddelelse.

Rensningen af øen har taget en uges tid, og kommunen fortæller, at alt affaldet bliver fragtet til Horsens, hvor det ender på kraftvarmeværket.

Containerskibe kolliderede

Både affald og frugter er resultatet af en ulykke, der fandt sted i Storebælt i slutningen af marts. Her kolliderede et containerskib fra Hong Kong med et handelsskib fra Liberia.

Syv containere røg over bord i forbindelse med ulykken. Containerne indeholdt blandt andet de avocadoer og bananer, der er skyllet op på Endelave og Samsø de seneste uger.

Ingen fare for natur og dyreliv

Desværre var det altså ikke kun spiselige genstande, som blev spredt over strandene, men også emballage i form af plastik og pap.

Pappet forgår rimelig hurtigt i naturen, mens plastikket er et større problem. Det bliver nemlig nedbrudt meget langsommere og kan være til gene for dyr og fugle.

Inden oprydningen begyndte, vurderede biolog i natur- og miljøafdelingen i Horsens Kommune, Lene Thomsen, at der ikke var nogen akut fare for dyrelivet.

- Jeg vurderer ikke, at det er farligt for dyre- og plantelivet. Det bliver ryddet op, og det tager noget tid. Jeg ved godt, at det er svært at vente på, men der er altså ingen akut risiko for forurening, sagde hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Horsens Kommune er i gang med at få gjort regningen for kystrensningen op. Den bliver sendt videre til forsikringsselskabet til det pågældende skib, hvis containere røg i vandet ved sammenstødet.