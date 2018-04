Allergi-alarm får kommune til at fjerne 150 birketræer

Horsens Kommune har efter en henvendelse fra en borger droppet planerne om at plante birketræer langs ny ringvej.

Sidste år blev den nye Ringvej Syd ved Horsens færdig, og på støjvolden gik kommunen så for nylig i gang med at plante blandt andet birketræer. Den plan er nu droppet – rent faktisk har man revet flere af træerne op med roden igen.

- En landskabsarkitekt valgte træer hjemhørende i Danmark, deriblandt en del birketræer. Men de giver meget allergi for nogen, og det reagerede en borger på. Derfor har vi stoppet beplantningen og fjernet dem, vi havde plantet, siger afdelingsleder hos Affald og Trafik i Horsens Kommune, Allan Lyng Hansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Den borger var Per Gregersen, hvis to børn selv lider af pollenallergi. Det var udsigten til et væld af sygedage hos dem, der fik ham til at tage fat i kommunen.

- Min familie og jeg bor omkring 50 m fra støjvolden, og da vi købte huset for et år siden, var træerne der ikke. Havde de været der, havde vi ikke købt huset. Så jeg synes selvfølgelig ikke, at det var skide smart med de her træer og risikoen for en pollensky ind over byen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Per Gregersen indrømmer blankt, at det var med udgangspunkt i hans egen familie, at han tog kontakt til kommunen, men påpeger samtidig, at mange lider af pollenallergi.

- Det her vedrører mange flere end os. Derfor er jeg også utrolig glad for, at min henvendelse blev taget seriøst, og at kommunen indrømmede fejl og retter op. Det skal den have et klap på skulderen for.

Kun fyrretræer ved ringvejen

Henvendelsen bad altså frugt, men gav så i sidste ende ekstra arbejde for kommunens folk.

- Det var lidt uheldigt, vi kom så langt, men hellere nu end hvor alle træerne er plantet, siger Allan Lyng Hansen.

Det har fra start været planen at plante 70 pct. fyrretræer og 30 pct. birk. Nu bliver det så kun førstnævnte, der sættes i jorden langs den nye ringvej.

Men hvad skal der så ske med de mange birketræer, der er blevet fjernet?

- Det ved jeg ikke helt, men de bliver i hvert fald ikke plantet i Horsens Kommune, slår afdelingslederen fast.

Per Gregersen håber nu, at Horsens Kommune laver en egentlig politik for, hvad man planter i det offentlige rum for at tage hensyn til allergikere.