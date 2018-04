App giver patienter appetit: Signe har genvundet lysten til at spise

En måltidsapp skal nu være med til at give patienter appetitten tilbage. Og det virker, lyder det fra patient Signe Olsen.

Appetitten har ikke været så god, siden jeg blev indlagt i fredags. Men nu er den begyndt at komme igen, og det hjælper med appen. Signe Olsen, patient, Regionshospitalet Horsens

Når vi er syge og bliver indlagt på hospitalet, så vil det for mange betyde, at man samtidig mister lysten til at spise. Men netop mad er vigtigt, når vi skal komme os.

Det ved de på Regionshospitalet Horsens, som det seneste års tid har forsøgt at øge patienternes appetit med en måltidsapp, hvor de indlagte kan se dagens menu i billeder - og det virker.

- Appetitten har ikke været så god, siden jeg blev indlagt i fredags. Men nu er den begyndt at komme igen, og det hjælper med appen, siger Signe Olsen, der lige nu er patient på Regionshospitalet Horsens, og tilføjer:

- Det bliver lidt mere tiltalende, at det er på en app, og at det ikke bare er et eller andet stykke papir, man får ind. Så er der et billede af, hvad det er for noget, siger hun.

Personalet serverer dagens frokost for Signe Olsen, der har udvalgt sin mad ud fra dagens menu, der bliver præsenteret med billede. Foto: TV2Østjylland

Det er nemmere at forholde sig til.

Regionshospitalet Horsens har udviklet appen i samarbejde med Herlev Hospital. Det har det seneste år været en forsøgsordning, som nu er slut, og derfor har resten af landets sygehuse nu også mulighed for at købe appen - som er blevet taget godt imod i Horsens.

- Vi oplever, at billedkommunikation gør, at det er nemmere for patienterne at forholde sig til, fordi de kan se, at det eksempelvis er en æggemad med karse på. Men det er også nemmere for patienter, der måske ikke kan læse, fordi det er småt, og så kan de meget nemmere se et billede på en smartphone eller tablet, lyder det fra Mia Rasholt, der er diætist og kostkonsulent hos Regionshospitalet Horsens.

Personalet tager billeder af alt det mad, de laver, hvorefter de lægger det ind i appen. Så kan patienterne se, hvad der er på menuen til morgenmad, frokost og aftensmad - og til alle mellemmåltider.

Og spørger man Mia Rasholt, så er det en app, der gør en forskel.

- Det er en god idé, for ved sygdom mister man sin appetit. Og når man er syg, så har man samtidig brug for ekstra mad. Derfor kan appen være med til at få gjort maden mere attraktiv for de småtspisende, og så håber vi på, at det kan gøre, at de får spist noget mere, siger hun.

Hver dag kommer der en ny menu ind på appen, så patienterne kan se dagens menu.

Appen er allerede blevet fast inventar i hverdagen for Signe Olsen.

- Jeg starter typisk om morgenen. Så er man jo lidt interesseret i, hvad der er på menuen i dag, siger Signe Olsen.

Og for hende gør det en stor forskel, at hun hver dag kan holde sig opdateret på, hvad der er at vælge imellem.

- Det er, at man kan glæde sig til noget, når man ligger her. Der sker ikke så meget her altid, så det er rart, at man kan gå ind og se, hvad man kan glæde sig til at spise. Det er opturen nogle gange, siger hun.

Håber på god patienttilfredshed og øget appetit

Fra hospitalets side har man da også store forhåbninger for fremtiden.

- Vi håber, at den kan give en god patienttilfredshed på madoplevelsen, så patienter oplever, at de bliver taget godt imod også madmæssigt, men også at de får præsenteret, hvad der er på menuen. Og hvis vi ser på det mere fagligt: At vi også får givet vores patienter nok at spise, siger diætist og kostkonsulenten Mia Rasholt.