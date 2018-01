Horsens midtby skal forvandles: Fuld gas på udviklingen

Horsens Kommune har sat gang i storstilet plan for midtbyen. Eksperter vurderer, at udviklingen kan hente en øget omsætning på over 400 mio. kr. til kommunen.

VIA University College skal have nye campusfaciliteter, Kvickly-grunden skal udvikles, og det, der nu er et rådhus, skal laves om til et butiks- og oplevelsescenter.

Det er nogle af ingredienserne i en omfattende plan om at omdanne Horsens midtby, og nu kan der sættes fuld gas på udviklingen.

Alle aftaler med blandt andre AP Pension og diverse bygherrer er nemlig faldet på plads, oplyser kommunen, som i 2016 vedtog en budgetaftale, der gav grønt lys til at realisere en ambitiøs midtbyplan.

Vi skal fremtidssikre Horsens som en handelsby også om 10 og 15 år. Peter Sørensen, borgmester, Horsens

- Det er en plan, der har været i gang i næsten fire år, og det er et stort stykke arbejde, der skal løbe over de næste fem til seks år, siger borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen (S), til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Planen omhandler både et rådhus, en uddannelsesinstitution og en kæmpe stor grund, hvor det tidligere slagteri lå, og så en meget, meget stor byggeret, hvor vi kan konvertere en gammel slidt detalhandelsforretning om til boliger.

Ifølge kommunen har eksperter vurderet, at udviklingen af midtbyen kan hente en øget omsætning på over 400 millioner kroner til kommunen.

- Det hænger sammen med rigtige mange faktorer. Vi er i blandt andet gang med en byfortætning, og koncentrationen af mennesker giver i sig selv en større omsætning. Hvis der er et stort udbud af forskellige forretninger, så giver det også en større tiltrækningskraft i et større geografisk område, siger Peter Sørensen og fortsætter:

- Vi har også en gennemsnitlig befolkningsvækst på 1.000 personer om året. Det spiller også ind, at flere mennesker kommer til byen. Så er vi opmærksomme på, at det skal være nemt at komme ind og komme ud af byen, så vi investerer også massivt i infrastruktur.

Omdannelsen af Horsens midtby omfatter, at rådhusets administrative funktioner flyttes til gengæld til VIAs nuværende bygninger.

- Situationen er i dag den, at borgernes kontakt med kommunen primært sker via Borgerservice eller online. Det giver derfor god mening at flytte en del af de ikke-borgernære funktioner væk fra rådhuset for at gøre plads til andet, siger Peter Sørensen.

Den socialdemokratiske borgmester er ikke i tvivl om, hvad målet er med at udvikle Horsens midtby.

- Vi skal fremtidssikre Horsens som en handelsby også om 10 og 15 år, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.