Ikke for folk med dårlige nerver: Fængsel bliver til spøgelseshus

Gæsten er i centrum, når Fængslet i Horsens byder indenfor til en af stedets mest populære begivenheder.

- Du bør ikke deltage, hvis er gravid, eller hvis du har hjerteproblemer, angst eller epilepsi, sådan skriver Fængslet i Horsens om deres event 'Frygt Fængslet: Mørke glemmer aldrig'. Her åbner man op i de ellers lukkede skakter under fængslet, som danner rammen om et totalteater i en yderst skræmmende udgave.

Ifølge Fængslet selv er netop denne begivenhed yderst populær og imødeset af mange.

- Vi forsøgte noget lignende i forbindelse med Halloween i uge 42 sidste år, og her solgte vi alle 500 billetter på blot en uge. Og på Facebook gik opslaget om det viralt, fortæller direktør hos Fængslet, Astrid Poulsen, til Tv2 Østjylland.

- Der virker til, at der også er kæmpe interesse for det nye indslag. Begrebet Haunted House er populært, og det er nok ekstra spændende, når ruten er i Fængslets gamle kælder, fortsætter hun.

Sådan her så det ud i Fængslet under Halloween i uge 42 sidste år. Foto: Fængslet Horsens

Derfor satser direktøren da også på, at der bliver udsolgt igen til de i alt otte dage, hvor der åbnes i denne omgang.

Må gerne være farligt

- Mange har lyst til gys, og dem, der allerede nu har sikret sig en billet, er fra alle aldersgrupper og hele landet, siger Astrid Poulsen.

Oplevelsesøkonom fra Roskilde Universitet, Jon Sundbo, bekræfter tendensen med, at disse typer arrangementer er vældigt efterspurgte for tiden.

- Det er generelt populært med oplevelser, men dem, der har en illusion af noget farligt og alvorligt, er især populære for tiden. Folk vil gerne noget mere specielt og udfordrende, siger han til Tv2 Østjylland og fortsætter:

- Det skal være realistisk og må gerne handle lidt om livet og behøver ikke bare være positivt.

Jon Sundbo sammenligner det lidt med katastrofeturisme, hvor folk rejser efter tornadoer og orkaner.

- Ferier på stranden og ture i tivoli er stadig populære, men det her arrangements popularitet er nok et udtryk for, at nogen også gerne vil noget andet, forklarer økonomen.

Første gang, der er Haunted House i Fængslet i Horsens, er fredag den 13. april.