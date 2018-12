Kanonslag dræbte Carolines hest

Torsdag mistede Caroline Vinther Brandstrup sin hest, angiveligt fordi der blev fyret kanonslag af nær dens fold

- Det her opslag bliver meget hårdt at skrive, og det bliver med tårer silende ned af kinderne!

Sådan begynder Caroline Vinther Brandstrup sit opslag på Facebook, som på nuværende tidspunkt er blevet delt over 17.000 gange på Facebook.

Torsdag døde hendes hest Pixie, angiveligt efter at blive skræmt for livet på grund af et kanonslag. Nu ønsker hun at sende et budskab til alle, der tænker på at fyre ulovligt fyrværkeri af.

- Jeg er såret og rasende. Man kunne se, at der var to heste, og så fyrer de alligevel det kanonslag af, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Kollapser på gulvet

Caroline var hjemme, da hendes rideklub – Kværnbækgård Rideklub i Horsens – ringede til hende og sagde, at hendes to heste var løbet ud af folden, fordi to drenge på 12-15 år angiveligt har fyret et kanonslag af i nærheden af hestene. Drengene var stukket af, og hendes ene hest havde det dårligt.

- Jeg går ud fra, at Pixie gerne ville løbe ind i sin boks for at være i sikkerhed, og så kunne hun ikke komme herind, og så er hun faldet og har slået sig rigtig meget. Og det er først, da jeg kommer, at jeg finder ud af, at det er rigtig alvorligt, siger Caroline Vinther Brandstrup.

Hesten får noget smertestillende i sin boks, men kort efter hopper den ud af den og kollapser på staldgulvet. En dyrlæge bliver tilkaldt, og hverken han, Caroline eller andre på ridecenteret kan få hesten op at stå.

Ingen konkurrencer alligevel

Dyrlægen konstaterer, at dens bækken er revet i stykker, og at den skal aflives.

Caroline er nu sønderknust, da hun for et år siden købte Pixie efter at have kendt hende i flere år. De skulle ride konkurrencer sammen, men det skal de ikke længere.

- Det var noget særligt med mig og Pixie. Hun har været bange og sky for mennesker tidligere, men hun blev den mest kærlige hest, efter jeg begyndte at passe hende. Jeg havde et helt specielt tag på hende, sagde folk, fortæller Caroline Vinther Brandstrup.

Ønsker ikke penge

Caroline ønsker ikke, at de personer, der fyrede krudtet af, skal betale en ny hest, og hun ved også godt, at en undskyldning ikke bringer hendes hest tilbage, men hun ønsker, at de skal kende konsekvenserne af deres handlinger.

- Hvis de er gamle nok til at skaffe ulovligt fyrværkeri, er de også gamle nok til at kende konsekvenserne, siger hun.

Hun håber nu, at hendes historie vil få andre til at tænke sig om en ekstra gang, før de bruger ulovligt fyrværkeri.

Står til bøde

Sydøstjyllands Politi bekræfter over for TV2 ØSTJYLLAND, at de har fået en henvendelse i formiddags kl. 10, om at heste er bange for kanonslag.

- Vi er ved at finde ud af, hvad der er op og ned, og vi vil meget gerne tale med nogen, der har set eller ved noget, siger vicepolitiinspektør Poul Steffensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han oplyser desuden, at det er en overtrædelse af fyrværkeriloven, som typisk vil give en bøde.