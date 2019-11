Kirkegårdsleder ville skyde rådyr - nu er der nyt i sagen

Gennem flere måneder skabte tre rådyr udfordringer på Østre Kirkegård i Horsens. Dyrene åd af blomster, buske og buketter på kirkegården. De var til så stor gene, at kirkegården planlagde at skyde dem. Så galt endte det ikke.

Heldigvis forsvandt de selv, efter vi fjernede den bevoksning, hvor de gemte sig, og vi har ikke set dem siden slutningen af uge 41. Dennis Georg Næser, kirkegårdsleder, Horsens Kirkegaarde

Det fortæller kirkegårdsleder for Horsens Kirkegaarde Dennis Georg Næser til Tv2 Østjylland.

- Heldigvis forsvandt de selv, efter vi fjernede den bevoksning, hvor de gemte sig. Så vi fjernede deres levested, og vi har ikke set dem siden slutningen af uge 41, siger Dennis Georg Næser.

Læs også Kirkegårdsleder vil skyde rådyr: - Der er måske nogle Bambi-følelser

Grunden til, at det man planlagde at skyde dyrene var, at de havde hærget på kirkegården i mere end tre måneder.

- De var her i ekstraordinært lang tid, men jeg er da glad for, at vi ikke skal skyde. Så er alle glade, fortæller kirkegårdslederen, der blev kimet ned, efter historien om rådyrenes mulige skæbne kom frem.

- Jeg har snakket med mange dyreelskere, der ikke kunne forstå, hvorfor rådyrene måske skulle dø.

Fik ødelagt blomster til de afdøde

Det hele begyndte med, der kom klager fra brugere af kirkegården. De var meget oprørte over, at dyrerne spise blomster og planter fra gravstederne.

At de tre rådyr var i fare for at blive skudt, skabte røre på de sociale medier, og mange mente, at der måtte være andre løsninger.

Derfor kontaktede kirkegården naturvejleder i Horsens Kommune, Thorke Østergaard, for at høre, om der var andre udveje. Det mente han umiddelbart ikke.

- Det er ikke ufarligt for dyrene at bedøve og flytte dem, og det er heller ikke billigt, sagde han.

Nu er alle glade. Rådyrerne er forsvundet, og en dermed er problemet løst - ingen rådyr bliver skudt.