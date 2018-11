Kommune vil tvinge borgere til fjernvarme: - Panik før lukketid

Fælles varmeforsyning har fået sindene i kog. Horsens Kommune vil tvinge husstande til at koble sig på fjernvarmenet, få måneder inden lov forbyder tvang

Et stort energiprojekt i Horsens til 900 millioner kroner skaber utilfredshed blandt borgerne.

- Det er panik før lukketid”, siger John Brogård, medlem af Facebook-gruppen "Nej tak til tvungen fjernvarme i Horsens" og borger i Hatting ved Horsens.

Han henviser til, at en ny energilov om få måneder forbyder kommuner at tvinge deres borgere over på en kollektiv varmeforsyning.

Langt de fleste modtager biogas fra anlægget i Gedved, ikke naturgas. Så borgerne har lavet grøn omstilling bag om kommunens fjernevarmeplan. John Brogård, medlem af Facebook-gruppen "Nej tak til tvungen fjernvarme i Horsens".

Op mod 2.000 husstande skal efter planen gå fra blandt andet naturgas til fjernvarme i Horsens.

Kommunalpolitikerne vil i nær fremtid vedtage, at der skal være tilslutningspligt for de 2.000 husstande.

Prisen for en husstand vil være 25.500 kroner, hvis man tilslutter sig det første år, og ellers vil prisen være 45.550 kroner.

Den store udskrivning skræmmer flere borgere, og de mener samtidig ikke, at kommunens argument om grøn omstilling holder.

- Langt de fleste modtager biogas fra anlægget i Gedved, ikke naturgas. Så borgerne har lavet grøn omstilling bag om kommunens fjernevarmeplan, siger John Brogård.

Langsigtet planlægning

John Brogård mener, at kommunen bør undlade at rulle fjernvarmeplanen ud til de resterende 2000 husstande og sætte ambitionerne for planen ned.

- Kommunen burde stoppe op og se på, at der er kommet en ny energilov, og så se sig lidt til siderne, fortæller John Brogård.

Vi besluttede at rulle fjernvarme ud til de 10.000 ejendomme, som ikke var tilsluttet i 2015. Dengang var der ikke nogen, der talte om en ny energilov. Borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen (Soc.dem.).

Den nye energilov træder i kraft fra d. 1. januar 2019.

Borgmesteren forklarer grunden, til at man udruller planen til de sidste husstande så kort tid før den nye energilov, med en beslutning truffet i byrådet for flere år siden.

- Vi besluttede at rulle fjernvarme ud til de 10.000 ejendomme, som ikke var tilsluttet i 2015. Dengang var der ikke nogen, der talte om en ny energilov, fortæller borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen (Soc.dem.), til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er altså langsigtet planlægning, der spiller ind, ifølge borgmesteren, og han afviser, at man forsøger at haste tilslutningspligten igennem, inden den nye energilov træder i kraft.

- I Danmark og mange andre steder arbejder vi med en kollektiv forsyningsstrategi. Hvis fjernvarmeselskabet skal rulle rør ud til alle husene, så skal der også være sikkerhed for, at der er nok aftagere til det, siger Peter Sørensen.