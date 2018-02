Kun et spor farbart i ferietiden: Vi prioriterer pendlerne

Lørdag eftermiddag klokken 16.00 går Vejdirektoratet i gang med endnu et vejarbejde.

Rejsetiden på E45 kan gå hen at blive lang, når folk skal hjem fra vinterferie i weekenden. Et større vejarbejde skal i gang, og rejsetidens længde afhænger helt af, hvor gode trafikanterne er til kunsten at flette sammen på en motorvej.

Arbejdet med blandt andet ny afstribning og nye skilte sker på strækningen mellem Skanderborg V og motorvejskryds Aarhus S i nordgående retning og går i gang lørdag den 17. februar kl. 16.

På kortet her kan man se, hvor vejarbejdet det foregår. Foto: Vejdirektoratet

Arbejdet betyder, at alle bilister skal køre i nødsporet og det langsomme spor, og her har det stor betydning, at bilisterne er dygtige til at flette sammen.

- Det er ikke altid, at bilister er helt skarpe på det med indfletningen, og det er simpelthen så afgørende, at man giver plads til hinanden, ellers går det galt, siger Robin Højen Madsen, der er projektleder ved Vejdirektoratet.

Vejdirektoratets klare anbefaling er, at man kører så langt frem som muligt mod vejarbejdet og laver indfletningen, så man udnytter sporene længst muligt og sørger for at tilpasse hastigheden.

Prioriterer pendlerne

- Kør gerne efter klokken 19.00 lørdag aften eller vent til efter kl 10.00 søndag. Hvis man skal køre i spidsbelastningstidspunktet lørdag eftermiddag eller søndag morgen, må man forvente forlænget rejsetid, siger Robin Højen Madsen.

Projektlederen kan ikke sige hvor meget ekstra rejsetid, man må påregne i det mest belastede tidsrum, men fungerer indfletningen, så vil der være tale om 20 minutter.

Vejdirektoratet beklager de gener, arbejdet kommer til at betyde for bilisterne, der skal hjem fra ferie, men står valget mellem feriebilister eller pendlere, så er prioriteringen klar.

- Vi prioriterer pendlerne højere, det er der ingen tvivl om. Trafikken ville simpelthen kollapse, hvis arbejdet lå mandag morgen i stedet, siger Robin Højen Madsen.

Trafikanterne skal være opmærksomme på, at der fremover bliver en hastighedsbegrænsning på 80 km/t gennem vejarbejdsstrækningen.