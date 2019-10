Millioner på vej til børn, ældre og handicappede

Der skal ansættes mere personale i daginstitutioner og ældreplejen.

Politikerne i Horsens har valgt at sætte 34,5 mio. kr. af til velfærd i det nye budget.

Fem partier i Horsens Byråd, Socialdemokratiet, SF, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Konservative, står bag en budgetaftale for 2020, der har i sinde at løfte børne-, ældre- og handicapområdet.

- Vi har prioriteret at finansiere børn, ældre og handicappede, så vi giver et solidt løft af velfærden. Vores børn, ældre og handicappede skal have en endnu bedre service i form af blandt andet bedre normeringer, siger Peter Sørensen (S), borgmester i Horsens Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Aftalen tilfører i år 2020 dagtilbuds-, ældre- og handicapområdet i alt ca. 34,5 mio. kr. ud over de knap 20 mio. kr., der er prioriteret til at tage højde for befolkningsudviklingen, da der bliver flere børn og ældre i Horsens Kommune.

Flere hænder

Borgmesteren siger, at de ekstra millioner målrettet skal sikre, at der bliver flere medarbejdere på børne- og velfærdsområderne, så alle medarbejderne får mere tid til i endnu højere grad at få sat deres faglighed i spil.

På ældreområdet tilføres i 2020 11,4 mio. kr. på grund af befolkningsudvikling, og derudover tilføres 10 mio. kr. om året målrettet pleje- og omsorgsområdet.

Endvidere afsættes der yderligere fem millioner i 2020 til udgiftspresset på sundheds- og velfærdsområdet.

- De mange ekstra penge skal ikke bruges til at sætte nye projekter i søen - de skal bruges lige der, hvor borgerne er. Der skal ansættes mere personale, så borgerne oplever, at vores medarbejdere har bedre tid til at give den fornødne pleje, hjælp og omsorg, siger Peter Sørensen (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Venstre står udenfor

To partier er ikke med i forliget.

Enhedslisten, der har én plads i byrådet, og Venstre, der med deres syv mandater er det næststørste parti i Horsens byråd.

Martin Ravn (V), der er 1. viceborgmester i Horsens Kommune, siger, at de i Venstre er ærgerlige over ikke at være med.

- 90 procent af budgettet er rigtigt godt med mange gode tiltag. Men vi vil ikke stemme for et budget, hvor Ringvej Syd indgår, siger Martin Ravn, der også er gruppeformand for Venstre i Horsens Byråd, til TV2 ØSTJYLLAND.

Venstre er nemlig modstander af den videreførelse af Ringvej Syd til 242 mio. kroner, som et flertal i byrådet har vedtaget.

- Vi har hele tiden været imod den plan, da vi mener, den primært bliver til gavn for borgerne i nabokommunen Hedensted. Det skal skatteborgerne i Horsens ikke betale for, siger Martin Ravn (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Han så gerne, at beslutningen om Ringvej Syd var trukket ud af budgettet og over i økonomi- og erhvervsudvalget, for så kunne Venstre have stemt for.

- Vi mener, det er en bevidst handling, at borgmesteren har taget Ringvej Syd med i budgettet, fordi han vidste, at Venstre ikke ville stemme for. Vi har kæmpet mod den beslutning i mange år, så vi vil ikke give køb på den sag for at stemme for andre ting, som alligevel ville blive gennemført uden os. Så det handler om troværdighed overfor vælgere og bagland, siger Martin Ravn (V) til TV2 ØSTJYLLAND.