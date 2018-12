Molly forfulgte drøm: Er nu første jyde på kunstrulleskøjte-landsholdet

2017 blev hun dansk mester i debutantrækken. Nu er drømmen om at komme på landsholdet gået i opfyldelse.

- For to år siden sad jeg i bilen på vej hjem fra træning og sagde til min mor: Jeg vil på landsholdet.

Sådan lyder det fra den nu 13-årige Molly Folke Bendstrup fra Østbirk nær Horsens, som er lykkedes med at opfylde dét mål, hun havde som 11-årig.

Hun er nu kommet på landsholdet i nichesporten kunstrulleskøjteløb - og så har hun også fået sig en ny titel.

Hun er nemlig den første jyde på landsholdet.

- Det er ret vildt at være den første til noget, siger hun.

Kunstrulleskøjteløb minder til forveksling om isskøjteløb. Men i kunstrulleskøjteløb er udstyret og underlaget anderledes. Her bruger man side-by-side rulleskøjter med en tåstopper foran - og i stedet for is, træner man oftest på trægulv i en hal. Foto: TV2 Østjylland

EM og triple-spring: Næste mål er sat

Molly træner til daglig i Horsens Rulleskøjteklub i Søvind. Tre gange om ugen med rulleskøjter - og ved siden af også løbe- og smidighedstræning.

- Jeg vil gerne op på et højt niveau, siger hun.

Der findes seks kunstrulleskøjte-klubber på landsplan. De fem ligger på Sjælland - og den sidste i Horsens. Men selvom det er en lille nichesport, så betyder det ikke, at drømmene ikke kan være store.

Molly har allerede givet næste skridt i karrieren en tanke eller to.

- Måske EM. Det er nok om lang tid, jeg kan komme med til det. Men jeg vil gerne træne mig op til at blive så god, siger hun.

- Mit ultimative mål er at lande et triple-spring, hvor man hopper tre gange rundt i luften, siger hun.

Nervøsitet og masser af knubs

I 2017 blev Molly danmarksmester inden for debutantrækken. Men det er ikke uden nerver, når hun træder ind på de gule trægulve.

- Jeg plejer at være rimelig nervøs for, jeg falder til stævner. Men når jeg så kommer derind, så forsvinder det hele, og så kører jeg bare, siger hun.

- For eksempel når du springer og drejer rundt i luften, og man så lander det. Det er en rigtig fed følelse, siger hun.

Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vejen mod det perfekte spring giver knubs. Fald er der nemlig massevis af.

- Hvis jeg virkelig kæmper med et spring, og det bare ikke gider at sidde der, så tænker jeg; øv. Men så til næste træning er det allerede glemt igen, siger hun.