Psykisk syg satte ild til kirke - nød synet af flammer

Vor Frelsers Kirke i Horsens blev totalt røgskadet under en påsat brand.

En 61-årig mand fra Horsens har torsdag tilstået, at han satte ild til Vor Frelsers Kirke i Horsens onsdag.

- Der var flammer helt op til loftet, og jeg sad og nød flammerne et stykke tid. De var virkelig flotte, siger den 61-årige i et grundlovsforhør ifølge Horsens Folkeblad.

Manden er psykisk syg og er tilknyttet behandlingssystemet. Hele kirken blev totalt røgskadet, oplyste en indsatsleder onsdag.

- Der har været røg fra loft til gulv, fortalte Søren Stidsen.

Nyrenoveret kirke

I retsmødet oplyste den 61-årige, at han med en lighter havde sat ild til prædikestolen. Dommeren har besluttet at varetægtsfængsle ham, men i stedet for et arresthus skal manden være frihedsberøvet på en psykiatrisk afdeling.

For et halvt års tid siden blev kirken genåbnet efter en omfattende renovering, som kostede op imod 12 millioner kroner. Menighedsrådet i Vor Frelser Kirke har torsdag forsøgt at få et overblik over skaderne.

- Der er både røg-, brand- og vandskade. Prædikestolen fra 1679 er helt væk. Den var et klenodie, siger menighedsrådsformand Bent Riis.

Kirken er fortsat spærret, da politiets teknikere skal lave undersøgelser i løbet af torsdagen.

- Vi vil gerne ind så hurtigt som muligt, så vi kan få sat en fugtfjerner op, så de andre ting i kirken ikke bliver beskadiget mere, siger Bent Riis.

Brand under korprøver

Det var mens et pige-ungdomskor øvede sig i den tilstødende sognegård, at branden opstod. Ungdomskoret består af 15 piger fra 14 til 21 år.

- Vi holder altid en pause. Så plejer pigerne at gå ned til en automat med varm kakao nede i køkkenet. Bagefter står de og snakker i en foyer mellem kirken og sognegården, siger Kevin Laplante, der er organist i Vor Frelsers Kirke.

Da klokken er 17.30, kommer en mand ud gennem foyeren.

- Han sagde til pigerne, at prædikestolen brænder, siger Kevin Laplante.

Pigerne går op i øvelokalet i sognegården, mens organisten går hen til kirken for at tjekke kirken.

- Så kunne jeg se, at der kom røg ud ad kirken, og da jeg lukkede døren op, kunne jeg ikke se en meter frem på grund af røg, siger Kevin Laplante.

Han får fulgt pigerne ud ad sognegården. Det er også pigerne, der kan udpege den 61-årige mand, der nu er blevet fængslet på psykiatrisk afdeling.