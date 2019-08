Scenefolk til Pink-koncert i Horsens nødlander i Tirstrup

Et privatfly med ti personer om bord brød natten til tirsdag i brand under landing i Aarhus Lufthavn. Ingen er kommet til skade.

De ti personer var scenemedarbejdere på vej til Horsens for at forberede den amerikanske suprstjerne Pinks koncert i morgen aften, altså onsdag. Det fortæller ekstrabladet.dk.

Popprinsessen var ikke selv med flyet, men det var hendes manager.

Brandvæsnet fik slukket branden, og de ti personer blev kørt til et hotel, hvor de har overnattet. Ud over en besætning på tre personer - to fra Tyskland og en fra Østrig - var der fire amerikanere, to australiere og en brite på flyet.

Brandfolk var hurtigt på stedet

Det var lufthavnens eget beredskab, der fik slukket branden, fortæller Jan Recke, der er indsatsleder ved Beredskab og Sikkerhed, hvor anmeldelsen også løb ind.

- Lufthavnen havde selv tre brandbiler, der var i gang med slukningsarbejdet. Og som jeg har hørt det, var de allerede i gang med arbejdet i løbet af tre minutter, så det er rigtig godt arbejde af dem, siger Jan Recke til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor behøvede Beredskab og Sikkerhed ikke assistere med slukningsarbejdet, men kunne koncentrere sig om oprydningsarbejdet.

- Vi tog os af oprydningen i forhold til brændstoffet fra flyet. Landingsbanen er lidt skrå, så vi fik det opdæmmet med en slags grus, vi lagde rundt om. Det fik suget det sammen, så det efterfølgende kunne fejes op, siger Jan Recke, der fortæller, at der var 1800 liter brændstof, hvoraf noget af det var gået op i flammer.

Ulykken har ifølge politiet ikke skabt forstyrrelser af flytrafikken til og fra Aarhus Lufthavn.

Hændelsen skal nu undersøges af Havarikommissionen. Politiet kan derfor ikke udtale sig yderligere om årsag eller andre omstændigheder ved ulykken.