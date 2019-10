Sukker er gift for dine tænder: Her er tandlægens gode råd

På trods af et massivt sukkerforbrug havde Michael Olesen ingen huller under sit seneste besøg hos tandlægen. Men tænderne tager skade af cola og slik. Foto: TV 2 Østjylland

Michael Olesen fra Gram spiste tidligere 100 kilo slik om året og drak litervis af sodavand.

Det har været skadeligt for hans krop på flere områder, blandt andet tænderne. Netop ætsende drikke og ren sukker er de største syndere.

Er der ingen sukker, er der ingen huller. Mette Borum, tandplejen, Aarhus Kommune

Sådan lyder det fra overtandlæge og chef for Aarhus Kommunes tandpleje Mette Borum.

- Sukker er i forhold til andre kulhydrater meget energirigt, og så er sukkeret det, som mundbakterierne lever af. De kan lave huller i tænderne, hvis de får noget sukker at leve af. Er der ingen sukker, er der ingen huller, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Sukker og dine tænder Bakterier lever af sukker og andre madrester, som de spiser og omdanner til syre, der kan lave huller i tænderne – også kendt som caries. Danskernes tandsundhed er blevet markant bedre igennem årene, men der er stadig udfordringerne. Blandt de 25-årige har næsten fire ud af fem huller og fyldninger i en eller flere tænder – 78 procent. Tallet for de 40-årige er 93 procent, altså mere end ni ud af ti 40-årige har fyldninger eller huller. Kilde: Sundhed.dk og tal fra Tandlægeforeningen fra 2014

Cola er virkelig farligt

Ud over sukker, som for mange er åbenlyst dårligt for tænderne, så er ætsende drikke et af de farligste produkter.

Det er jo lidt pest eller kolera, om ens emalje ætser væk, eller man får huller. Så man skal holde sig fra ætsende drikke og kun spise sukker med måde. Lene Borum, overtandlæge, Aarhus Kommunes tandpleje

Her er det især sodavand og manges yndlingsdrik cola, der er problemet.

- Cola er dobbelt jeopardy, for der er meget sukker i det, og det er surt og ætsende. Man når næsten ikke at få huller med et højt colaforbrug. Emaljen forsvinder inden. Light-produkterne har ikke sukkeret, men er stadig ætsende og skadeligt for tænderne, forklarer Lene Borum.

Hendes råd til østjyderne er klart:

- Det er jo lidt pest eller kolera, om ens emalje ætser væk, eller man får huller. Så man skal holde sig fra ætsende drikke og kun spise sukker med måde.

Halvlitersodavand er en "sutteflaske"

For Michael Olesen skal det nu være slut med slik og sodavand. I hvert fald i ti dage, hvor han vil forsøge at leve helt uden.

Under projektet besøger han sin tandlæge i hjembyen Gram i Sønderjylland. Her gengives rådet fra Lene Borum.

Michael Olesens tandlæge Peter Boch er især kritisk over for halvlitersodavand med skruelåg, som han kalder for en slags "sutteflaske".

- De passer i hånden som en sutteflaske. Der er en grænse for, hvor meget sukker bakterierne kan omdanne per minut, og derfor er det mere skadeligt, hvis man drikker en halv liter sodavand med en slurk hver kvarter hen over dagen, end hvis man drikker det hele på én gang, siger tandlæge Peter Boch til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Man kan også begrænse den her ætsning ved at drikke sin sodavand af sugerør, fordi man så ikke får den samme ætsning af tænderne.

Kompenserer for sukkerforbrug

Begge tandlæger kan heldigvis fortælle, at selvom sukkerforbruget er eksploderet hos danskerne siden 1970'erne, så er vores mundhygiejne ikke i takt med det blevet markant dårligere.

- Vi kompenserer for sukkerforbruget ved at være bedre til at børste tænder og passer bedre på tænderne. Det er især godt at bruge fluorid tandpasta, siger Lene Borum.