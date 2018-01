Sundhedsmesse i Horsens: Her er fem lette tips fra sundhedsguruen

Sundhedsguruen Michelle Kristensen var i dag forbi sundhedsmesse i Horsens, hvor hun kom med gode, lette tips til at leve lidt sundere.

I Horsens vil man gerne sætte fokus på at få folk i bedre form. Derfor slog Horsens Sundhedshus i dag dørene op for en stor sundhedsmesse.

Op mod 2000 mennesker var lørdag mødt op til messen, hvor der var rig mulighed at få inspiration til kost, motion, velvære, fællesskab og sundhed.

For når man træner, så giver det lidt mere mening at spise sundt, og når man spiser sundt, så får man meget lettere ved at træne. Michelle Kristensen, sundhedsguru

Det helt store trækplaster var et foredrag med sundhedsguru Michelle Kristensen, som har et helt univers online, hvor hun giver inspiration til en sund livstil.

Her kan du læse de råd Michelle Kristensen har til dem, der gerne vil gøre livet lidt sundere.

1) Kontroller blodsukkeret

- Blodsukkeret har helt vild stor betydning for mig, og det er noget, jeg snakker helt vildt meget om. For når blodsukkeret er stabilt, så har vi bedre koncentration, vi har bedre overskud til de udfordringer, der kommer i løbet af dagen, og vi kan bedre træffe de sunde valg, og så trækker det her slik nede i supermarkedet ikke så meget i os, siger Michelle Kristensen.

- Og for at det (blodsukkeret, red.) er stabilt, så skal man tænke på at få godt med kostfibre fra grove grøntsager og rugbrød, få noget protein eller noget fedt til sine måltider, siger Michelle Kristensen.

2) Træning behøver ikke tage flere timer

- Det her med træning behøver man jo ikke at gøre i flere timer i løbet af en dag. Når jeg har travlt, så laver jeg 15 minutter. Det er det. Men når jeg træner, så får jeg det fysisk godt. Jeg bliver gladere, og så får jeg også lettere ved at spise sundt, siger Michelle Kristensen.

3) Sæt ikke barren for højt

- Det er vigtigt, at folk sætter barren lidt ned. Det er januar, og folk har lavet nytårsforsæt. Når jeg ser folks lister, så ser jeg sådan 10 punkter, og der skal folk tage det meget mere roligt, siger Michelle Kristensen

4) Hav få forsæt

- Tag måske en eller to sunde forsæt, man gerne vil inkludere, om det så er man vil sove mere, træne tre gange om ugen eller spise grøntsager til hvert aftensmåltid, og så få succes med det. Når man får succes med det, så tænker man: ’Jeg er god’, og så kan man sætte flere mål bagefter, siger Michelle Kristensen.

5) Vær ikke fanatisk

- Det handler jo ikke om, at man skal blive totalt fanatisk, og at man ikke må noget som helst. Man skal jo finde den livsstil, der passer til en selv. Men i bund og grund har alle vildt god grund til at røre sig, og vildt godt af at spise grøntsager, siger Michelle Kristensen.