VR-teknologi giver Jørn mere livskvalitet

Jørn Søndergaard Sørensen har sygdommen ALS, og normalt kan han kun bevæge øjnene. VR giver ham mulighed for flere oplevelser

Tænk, hvis du gik glip af nogle af de største dage i dine børns liv, fordi du var afhængig af en respirator, men hele din bevidsthed var ligeså rask, som den altid havde været?

Det kan meget vel være en situation for ALS-patienten Jørn Søndergaard Sørensen, som udelukkende er i stand til at bevæge sine øjne.

Med den fremadvindende teknologi Virtual Reality giver Horsens Kommune nu Jørn Søndergaard Sørensen mulighed for at opleve verden fra sin kørestol ved, at han bliver påført et par VR-briller.

Jeg kan pludselig selv løse opgaver, der giver mig mulighed for at være selvstændig uden, at jeg skal have hjælp. Jørn Søndergaard Sørensen, ALS-patient, Horsens

- Det første jeg oplevede var, at jeg kunne ligge på ryggen og se op på himlen. Og følelserne var realistiske. Jeg kan pludselig selv løse opgaver, der giver mig mulighed for at være selvstændig uden, at jeg skal have hjælp, fortæller Jørn Søndergaard Sørensen.

Det er et tiltag, som Horsens Kommune arbejder hen imod at kunne tilbyde nogle af de borgere, hvor teknologien kan lette deres hverdag.

Læs også Virtual reality-briller skal tage ældre med i lokalområdet

- Det skal grundlæggende være noget, der letter borgerens hverdag væsentligt. Hvis det på sigt kan spare os for penge og borgeren for noget fysisk aktivitet og nogle ressourcer til eksempelvis konsultationer med læger og psykologer, så vil det kunne retfærdiggøre investeringen, siger Jesper Ingberg Laursen, IT-Konsulent i Horsens Kommune.

Hvad er ALS? ALS står for Amyotrofisk Lateral Sclerose, og sygdommen angriber de nerveceller i rygmarv og hjerne, som styrer musklernes bevægelse.



Der findes ingen medicinsk behandling af sygdommen. Se mere

Jørn har mange forskellige drømme for, hvad teknologien kan hjælpe ham med på sigt.

- Jeg drømmer om på sigt, at systemet kommer til at give mig meget mere selvstændighed i mit liv. Mulighederne er mange, oplevelser fra hvor jeg har minder, eboks og bankforretninger, se min familie med et eksternt kamera og måske køre stolen selv, siger Jørn Søndergaard Sørensen.

Bredes ud til en række mennesker

Projektet er stadig i sin spæde form, men det skal på sigt bredes ud til en række mennesker med forskellige udfordringer. Og Jørn Søndergaard Sørensen er valgt som testperson af en helt særlig årsag.

- Vi har valgt at benytte Jørn, fordi han stadig er kognitivt stærk, så vi har et samarbejde, hvor han kan fortælle os, hvad det er, der fungerer, så kan vi brede det ud til dem, der måske har sværere ved at udtrykke sig senere, siger Jesper Ingberg Laursen.

At få spredt VR-brillen til flere grupper af handicappede i Horsens tror Jørn Søndergaard Sørensen er en god idé.

- Jeg tror, det kan give mange handicappede spændende muligheder. Særligt omkring, hvad vi selv kan, selvstændighed og livskvalitet får et skub i den rigtige retning, siger Jørn Søndergaard Sørensen.

Forsøget har været i gang i seks uger, og til oktober vil det være muligt at livestreame med brillen, så man blandt andet kan være med til familiearrangementer eller lægekonsultationer.