10.000 vagter skal fremover beskytte EU's grænser

Jean-Claude Juncker vil med et nyt, kontroversielt forslag forsøge at bremse migranter, der ikke har ret til asyl i Europa.

Onsdag vil EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, holde sin årlige tale om unionens tilstand i Europa-Parlamentet i Strasbourg.

Juncker går på talerstolen klokken ni og vil i talen udstikke retningslinjerne for Europas fremtid.

Og den vil indeholde ganske opsigtsvækkende information.

10.000 grænsevagter

For ifølge TV 2s oplysninger vil Jean-Claude Juncker fremsætte et forslag om etableringen af en fælles EU-grænsepatrulje på 10.000 mand.

Det siger TV 2s EU-korrespondent, Lotte Mejlhede:

- Ifølge EU-Kommissionen vil nogle af de 10.000 grænsevagter være bevæbnede. Det afhænger af, hvilket land de opererer i, da det er det enkelte lands lovgivning, der gælder.

- Vagterne vil primært have til formål at beskytte EU's ydre grænser. Kommissionen ønsker patruljen på plads i 2020, og ifølge budgetforslaget, som blev fremlagt i juni, skal der afsættes godt 260 milliarder kroner til formålet, fortæller Lotte Mejlhede til TV 2.

Vil vække glæde i Italien

Ifølge flere italienske medier skal Jean-Claude Junckers State of the Union-tale vise, at unionen er handlekraftig og kan udrette noget.

Det fortæller TV 2s korrespondent Eva Ravnbøl, der fra Italien har fulgt flygtninge-situationen i Middelhavsområdet tæt de seneste år.

- Det italienske folk mener bestemt ikke, at EU endnu har fundet svar på spørgsmålet om de mange migranter, der kommer til Europa via Sydeuropa. Men Juncker vil give de 10.000 vagter øgede beføjelser, så grænsepolitiet kan hjælpe til med at få skabt en mere effektiv hjemsendelse af de mange flygtninge, der ikke har ret til asyl i Europa, siger hun.

De 10.000 vagter skal styres fra centralt hold i EU, og hvis Junckers forslag bliver til virkelighed og viser sig at give resultater, så vil det vække glæde - ikke mindst i Italien, mener Eva Ravnbøl.

- Det vil være et stort skridt for EU, hvis det lykkes for de tusindvis af vagter at få styr på migrantstrømmen mod Europa. Det italienske folk vil se det som en kæmpe sejr, hvis det lykkes EU at få skabt en effektiv hjemsendelse af flygtninge, siger Eva Ravnbøl til TV 2.

Tale i et valgår

Onsdagens vigtige tale fra Juncker bliver indledning til et valgår, da der skal vælges nye repræsentanter til Europa-Parlamentet i maj 2019.

I dag har Danmark 13 medlemmer i Europa-Parlamentet.

Men på grund af det forventede britiske exit til fællesskabet får Danmark et ekstra mandat fra og med næstes års valg.