11-årig smidt ud af skolen på sin fødselsdag efter mor udtalte sig til pressen

Når man er forælder på en fri grundskole, er det nødvendigt at udvise loyalitet, lyder det i et brev fra skolebestyrelsen.

På sin 11-årsfødselsdag i mandags blev en dreng fra Tønder smidt ud af den skole, hvor han går i fjerde klasse.

Det sker, fordi hans mor, Line Hansen, har udtalt sig kritisk til lokale medier om skolen, den tyske Ludwig-Andresen Schule i Tønder.

- Han bliver straffet for noget, jeg har gjort. Det, synes jeg, er helt forkert, og nu skriver jeg til skolen, til kommunen og til undervisningsministeriet og klager, siger Line Hansen til TV 2.

Hun har udtalt sig kritisk om skolen, efter at den 11-årige drengs lillebror, en niårig dreng, havde været et af ofrene i en meget omtalt voldssag, hvor en lærer blev idømt ét års fængsel for vold mod en række elever, som han blandt andet tog kvælertag på. Den niårige var taget ud af skolen, da voldssagen kom frem.

- Vi er forargede over ledelsen og dens håndtering af sagen. Hvis ledelsen havde reageret på advarsler fra os forældre for over et år siden, kunne dele af sagen være undgået, sagde Line Hansen blandt andet til JyskeVestkysten om sagen.

Trives og har det godt

Men Line Hansen understreger, at den 11-årige storebror trives og har det godt i den 4. klasse, hvor han har gået.

- Og så må man som mor tænke på barnets tarv. Han er et sensitivt barn, der trives i små grupper, og han har været meget glad for at gå på skolen. Der er kun 14 i hans klasse, og alternativet er en kommuneskole med 32 elever i klassen, siger Line Hansen.

Men det er nu alternativet, efter formand og næstformand for bestyrelsen i Ludwig-Andresen Schule har sendt et brev til Line Hansen, som TV 2 er besiddelse af.

- På vegne (af) bestyrelsen for Ludwig-Andresen Schule skal jeg venligst meddele, at skolen opsiger samarbejdet. Det betyder, at du efter skoleferien skal finde en ny skole til din søn. Når man er forælder på en fri grundskole, er det nødvendigt at udvise loyalitet over for skolen, ligesom det er nødvendigt at bidrage til et positivt samarbejde, skriver Jesper Jessen, formand for bestyrelsen, og Randi Antiser, næstformand for bestyrelsen i brevet.

- Efter skolens opfattelse er dette ikke muligt, når du vedbliver med at kritisere skolen i medierne, herunder fremsætte kritik mod skolens ledelse. Det er i den forbindelse skolens opfattelse, at din kritik ikke er baseret på en korrekt gengivelse af fakta, hvilket du også er blevet gjort opmærksom på, skriver de.

Løb op på værelset og græd

Line Hansen ville vente med at fortælle sin søn, at han var smidt ud.

- Jeg vidste, han ville blive ked af det, siger hun.

Men da skolen lagde en meddelelse ud på sit intranet om, at man havde smidt en elev ud, blev hun nødt til at fortælle ham om det. TV 2 er også i besiddelse af den meddelelse, som er på tysk.

- Han løb op på sit værelse og græd og sagde, at han ikke ville i skole mere, siger Line Hansen.

Nu skal både drengen og familien sunde sig lidt.

- Og så i løbet af næste uge, når han er klar til det, kigger vi på nogle andre skoler. Og så finder vi også ud af, om han fortsætter på sin nuværende skole frem til vinterferien, så han får taget en ordentlig afsked, siger LIne Hansen.

Det er onsdag aften ikke lykkedes TV 2 at få en kommentar fra ledelsen på Ludwig-Andresen Schule i Tønder.