15-årig dreng blev ulovligt overvåget af opholdssted og kommune

Folketingets Ombudsmand har afgjort, at der er sket en "alvorlig krænkelse af drengens retssikkerhed".

Ansatte på et opholdssted har over en længere periode overvåget en 15-årig anbragt dreng fra Esbjerg.

Uden han vidste det, tog de blandt andet billeder af drengens mobil og nedskrev flere samtaler, som han havde med sin tidligere plejefamilie. Derefter sendte de oplysningerne videre til Esbjerg Kommune, som var drengens hjemkommune.

Men deres overvågning var ulovlig. Det har Folketingets Ombudsmand netop afgjort.

Ifølge ombudsmanden Jørgen Steen Sørensen er der sket en "alvorlig krænkelse af drengens retssikkerhed". Han mener også, at "Esbjerg Kommune havde et meget væsentligt medansvar for sagen".

- Kontrol af børns og unges kommunikation med andre er et meget alvorligt indgreb. Derfor er det afgørende, at de retssikkerhedsgarantier, der er fastsat, overholdes, siger Jørgen Steen Sørensen i afgørelsen.

Særlige regler for overvågning af børn

Drengen, der er tale om, er Michael Lambert. Han er kendt fra DR-dokumentaren 'Hvem passer på Michael'.

I perioden 2015 til 2016 var han af Esbjerg Kommune anbragt på et opholdssted på Fyn.

På det tidspunkt havde Michael Lambert et ønske om at komme tilbage til sin plejefamilie, men han havde kun ret til fire timer overvåget samvær med dem om måneden.

Det var anden gang på kort tid, at han var blevet fjernet fra plejefamilien og anbragt uden varsel på en institution, fordi Esbjerg Kommune ikke mente, at han trives hos plejefamilien og på baggrund af en udtalelse fra hans biologiske mor, som stadig havde forældremyndigheden, oplyser Jydske Vestkysten.

Selvom opholdsstedet har fortalt, at "visse dele af overvågningen skete efter aftale med drengen", ændrer det ikke noget, forklarer Jørgen Steen Sørensen i afgørelsen.

- Kommuner og opholdssteder kan hverken foretage brev- og telefonkontrol i al hemmelighed eller efter aftale med barnet eller den unge. Overvågning kan kun foregå, hvis den er nødvendig af hensyn til barnets sundhed eller udvikling, og det kræver altid en afgørelse fra kommunens børn og unge-udvalg.

Ombudsmanden kritiserer Esbjerg Kommune

Jørgen Steen Sørensen påpeger i sin afgørelse, at Esbjerg Kommune havde ansvaret for at forelægge sagen for børn og unge-udvalget. Men det skete ikke i dette tilfælde.

Kommunen burde også have sikret, at en række rettigheder for drengen var blevet iagttaget, forklarer han.

Ombudsmanden skriver i sin afgørelse, at han ikke har mulighed for præcist at fastslå, om kontrollen med Michael Lamberts kommunikation blev iværksat af opholdsstedet eller efter aftale med Esbjerg Kommune. Men det er hans opfattelse, at "Esbjerg Kommune ikke blot havde kendskab til, men i høj grad også medvirkede til, at der blev udøvet kontrol med Michael Lamberts kommunikation".

Borgmester er ikke tilfreds

Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), er blevet orienteret om ombudsmandens afgørelse, og han siger i den forbindelse til JydskeVestkysten:

- Jeg har svaret direktøren for forvaltningen, at det er ganske utilfredsstillende, at der er begået sådan en fejl, og vi tager naturligvis ombudsmandens kritik til efterretning.

- Jeg har bedt om at få udarbejdet en grundig redegørelse for, hvad der nøjagtig er foregået internt i forvaltningen, og før jeg har den, hverken kan eller vil jeg udtale mig om eventuelle konsekvenser, der kan blive tale om på baggrund af det her, siger han til JydskeVestkysten.

Sagen om ulovlig overvågning er rejst på ombudsmandens eget initiativ, og Esbjerg Kommune skal - inden den 14. september i år - orientere Folketingets Ombudsmand om, hvad kommunen vil gøre for at sikre, at kommunen fremover overholder reglerne.

Ombudsmanden har ligeledes underrettet Folketinget og børne- og socialministeren Mai Mercado (K) om sagen.