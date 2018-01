Alle tyske fjerntog aflyst af storm - Danmark også ramt

Stormen Friederike standser togtrafik i Tyskland. Hvis du skal syd for Hamborg med tog, kan det være svært at komme videre. Togtrafikken mellem Danmark og Tyskland også ramt.

Stormen Friederike har ramt vores naboland mod syd, og det betyder et totalt stop for togtrafikken resten af torsdagen.

Danmark ser ud til at gå fri for den voldsomme storm, der netop nu hærger Holland og Tyskland, men den kommer alligevel til at genere danskerne.

I Tyskland er alle fjerntog nemlig aflyst hele resten af torsdagen, oplyser Deutsche Bahn. I enkelte delstater gælder det også regionaltogene.

DSB's pressevagt oplyser til TV 2, at det også gælder togene mellem Danmark og Tyskland.

På egen hånd

Hvis man skal med tog over den sønderjyske grænse, bliver man derfor sat af i Flensburg. Skal man med færgen fra Rødby til Puttgarten, vil der ikke være noget tog til at afhente én på den anden side.

Togene vil så køre retur fra henholdsvis Flensburg og Rødby.

Togene i den anden retning er en del af den tyske aflysning. Skal man fra Tyskland til Danmark, er man derfor på egen hånd.

Aflysningen gælder indtil videre frem til midnat, oplyser DSB.

Holland hårdest ramt

Stormen har ramt især Holland med voldsom kraft. Her har tre mennesker foreløbig mistet livet i de voldsomme forhold.

Også flytrafikken blev ramt i Holland, da Schipol-lufthavnen, der er en af Europas største, blev lukket i en time, mens også den hollandske togtrafik blev ramt.

I byen Den Bosch cirka 80 kilometer sydøst for Amsterdam blev folk til fods bogstaveligt talt kastet igennem luften, da de voldsomme vindstød fik ekstra kraft ved at blive stuvet ind imellem byens høje bygninger.