Astralis tager stor turneringssejr og vinder halvanden million

Danske Astralis kom helt til tops i ECS Season 5 Finals i London, hvor det danske hold vandt turneringen efter finalesejr over Team Liquid. Sejeren kom i hus blandt andet takket være vejlensiske Nicolai 'Device' Reedtz.

Det danske CS:GO-hold Astralis har vundet endnu en stor, international turnering.

I finalen ved ECS Season 5 Finals i London havde de fem danske spillere ikke de store problemer med at nedlægge det multinationale hold Team Liquid, der er nummer fem på verdensranglisten. Finalen endte med en dansk sejr på 2-0.

Det er ikke kun æren, Astralis tager med efter turneringssejren. Verdensranglistens nummer et tager også næsten 1,6 millioner danske kroner med i præmiepenge for at have vundet finalen. Team Liquid fik 760.000 kroner ud af sine anstrengelser i turneringen.

Astralis 2-0 Team Liquid

Bane 1 ‘Mirage’: 16-14

Bane 2 ‘Dust2’: 16-11

Flest kills for Astralis: Andreas ’Xyp9x’ Højsleth (48K-34D)

Flest kills for Team Liquid: Jonathan 'Elige' Jablonowski (49K-40D)

Nicolai 'Device' Reedtz fra Vejle er en af verdens største e-sport stjerner, og var med til at bringe sit hold Astralis på sejerspodiet i dag i London. Foto: Kristoffer H. Frederiksen, TV SYD.

Kanonstart grundlagde sejr i første bane

De to hold startede med at spille banen Mirage, som Liquid havde valgt. Men selvom, Liquid havde valgt banen, var det Astralis, der dominerede fra start.

Det danske hold kom foran med 9-0, før Liquid kom på tavlen med en runde. Derfra tog det multinationale hold et par runder, men det var ikke nok til at true Astralis for alvor før sidebyttet. Her var stillingen 11-4.

Herfra satte Astralis i autopilot, og det udnyttede Liquid til at gøre banen tæt. Til sidst kom de helt op på 15-14, men i duellen om, hvorvidt Astralis skulle vinde banen, eller om den skulle gå i overtid, var Nicolai 'Device' Reedtz helt rolig i sin direkte duel med Nick ’Nitr0’ Cannella, og derfor vandt Astralis første bane med 16-14.

Nicolai 'Device' Reedtz blev topscorer for Astralis i banen med 27 nedlagte fjender.

Dust2 startede skidt for danskerne

Mens første bane startede skidt for Liquid, startede anden bane næsten lige så dårligt for Astralis.

De fem danskere havde ikke styr på modstanderne, og derfor vandt de kun én af de første syv runder. Herfra vandt Astralis et par baner mere, så stillingen ved sidebyttet derfor var 10-5 til Liquid.

Hvor der før sidebyttet ikke havde været meget at smile over i den danske lejr, ændrede det sig straks efter pausen. Emil ‘Magisk’ Reif kom buldrende ud, og det gav hele holdet fornyet energi.

Astralis vandt de første fem runder, og derfor udlignede de til 10-10. Men her stoppede det ikke.

Danskerne fortsatte de gode takter og vandt seks af de efterfølgende syv runder, og derfor endte Astralis med sejren i banen på 16-11 og dermed også den samlede sejr.

I Dust2 blev Andreas ’Xyp9x’ Højsleth topscorer for Astralis med 26 nedlagte modstandere.