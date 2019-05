Usædvanligt vejr: Billund det koldeste sted i Danmark

Arktisk luft over Danmark i kombination med svage vinde gav de lave temperaturer. Den laveste temperatur blev målt i Billund Lufthavn.

Solen stod søndag morgen op over et iskoldt Danmark med frost i store dele af landet, og vi skal tilbage til 8. maj 1996 for at finde en koldere morgen så langt fremme i maj.

Dengang målte man -4,0 grader. Nu hedder den -3,7 grader, og det var i Billund Lufthavn, at man mellem klokken fem og seks målte den lave temperatur.

Den næstlaveste temperatur målte man på Sydsjælland ved Brandelev nær Næstved med -2,9 grader, og har man blot været et stykke væk fra havet har det været en kold nat og morgen.

Laveste registrerede temperaturer natten til søndag og søndag morgen. Foto: TV 2 Vejret

Iskold polarluft

Forklaringen på det kolde vejr finder vi i luften, som omgiver os. I begyndelsen af ugen lå den over Nordpolen, og siden er den blæst direkte ned til Danmark.

Læs også Nattefrosten truer frugthøst

Den kolde luft gav os mange hagl- og snebyger natten til lørdag og lørdag morgen, og i kombination med klart og stille vejr i den forgangne nat, blev det rigtigt koldt.

Den beskedne mængde varme, der var i luften efter lørdagens sol, forsvandt hurtigt ud i verdensrummet i den stille nat.

Ved den jyske vestkyst har vinden natten igennem blæst ind ude fra havet, så derfor fandt man nogle af de højeste temperaturer på de kanter.

Rekorden for den absolut laveste temperatur i maj er -8,0 grader, og den blev sat helt tilbage i 1900 i Gludsted Plantage ved Aarhus på månedens 14. dag.