Danmark kan Kristi himmelfartsdag blive ramt af kraftigt tordenvejr

Regn, torden og kraftige vindstød truer, når tordenfront Kristi himmelfartsdag skal passere Danmark.

Efter en uge med tørt vejr og sommerlig varme over landet skal en front med regn og torden Kristi himmelfartsdag ind over Danmark.

Fronten ligger onsdag over Nordsøen, hvor enkelte tordenbyger allerede er ved at blive dannet. Herfra vil den i løbet af natten bevæge sig mod øst og nærme sig Jyllands vestkyst.

I den varme og fugtige luft, der efterhånden strømmer op over Danmark fra syd og sydøst, vil tordenbyger kunne blive intensiveret i løbet af Kristi himmelfartsdag, når de ventes at nå ind over Jylland.

I store dele af Jylland vil tordenbygerne kunne opbygges i løbet af dagen, og indtil sidst på eftermiddagen er der i det meste af Jylland risiko for torden, skybrudsagtig regn og stedvis også kraftige vindstød, som kan optræde i forbindelse med de mest voldsomme af tordenbygerne.

I løbet af de sene eftermiddagstimer og aftenen vil frontzonen med regn

Foto: TV2/Grafik

og torden bevæge sig mod øst, men aftage i styrke på deres vej mod både Fyn og Sjælland.

Meget tyder på, at den østlige del af Sjælland får ingen eller kun få regn- og tordenbyger.

Dermed ser tordenbygerne blandt andet ud til at gå uden om pokalfinalen i Parken.

Herunder kan du se, hvor og hvornår bygerne ventes at ramme i løbet af Kristi himmelfartsdag.

Prognose: Her er der risiko for regn og torden klokken 12. Foto: TV2/Grafik

Prognose: Her er der risiko for regn og torden klokken 15 Foto: TV2/Grafik

Prognose: Her er der risiko for regn og torden klokken 18. Foto: TV2/Grafik