Danmark slipper for stormvejr - men Sønderjylland kan stadig få sne

Stormen rammer i stedet hollænderne og tyskerne, mens især det sydlige Danmark kan få snevejr.

Hvis du synes, at det har blæst og regnet så rigeligt i denne vinter indtil videre, kan du ånde lettet op. Det stormvejr som var varlset på torsdag går udenom Danmark.

De seneste prognoser er nemlig i høj grad enige om, at lavtrykket på torsdag bevæger sig akkurat syd om Danmark og i øvrigt ikke bliver så kraftigt, som tidligere prognoser antydede.

Blæsevejr til tyskerne - måske sne til Danmark

Resultatet er, at blæsevejret bevæger sig syd om Danmark ned over Holland og Tyskland, og at et område med nedbør ser ud til at skulle bevæge sig hen over de sydlige dele af landet.

Det vil kunne give slud eller sne til især Sønderjylland, Fyn og Sydhavsøerne med temperaturer lige over frysepunktet, når lavtrykket torsdag bevæger sig ind over Nordtyskland.

Bliver lavtrykket kraftigere end prognoserne antyder tirsdag morgen, kan det blæse op fra øst - men storm bliver det dog ikke til.

Koldere i weekenden og i næste uge

Den sydlige bane på lavtrykket betyder også, at der efterfølgende gradvis strømmer koldere luft ned over Danmark.

Derfor vil weekenden byde på lidt sol og kun lokale snebyger med temperaturer tæt på frysepunktet om dagen, mens dagsfrost måske sætter ind over landet i begyndelsen af den nye uge.

