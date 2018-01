Dansk e-sport-stjerne er tilbage efter sygdom

Nicolai Reedtz, der af CS:GO-fans er bedre kendt som "dev1ce", er tilbage efter en maveinfektion.

Astralis' træningslokale midt ude i det stærkt urbane togterræn i Københavns Sydhavn emmer af intensitet, som kun verdensstjerner kan skabe, lige inden de går i kamp.

Midt i det hele sidder 22-årige Nicolai "dev1ce" Reedtz fra Vejle og ser fuldstændig rolig ud. En skærende kontrast til for to måneder siden, hvor en hel CS:GO-verden holdt vejret, da meldingen om en alvorligt syg "dev1ce" kom ud, og han måtte melde afbud til nogle af årets allerstørste turneringer.

- Jeg har haft noget maveinfektion, som varede et længere stykke tid, og så er jeg blevet udredt for al muligt andet. Symptomerne har virket meget mere alvorlige, end de egentlig har været, siger "dev1ce" til TV 2 SPORT.

Men nu er den danske e-sport-stjerne tilbage.

Og hvor de fleste atleter nok lige skulle bruge nogle uger og nogle kampe på at blive klar, melder Astralis-spilleren sig klar til en af årets største begivenheder, ELEAGUE Major i Boston.

- Jeg har det meget godt; meget bedre end jeg havde regnet med lige i øjeblikket, også derfor at jeg er klar til at annoncere, at jeg spiller majoren, siger han.

Og det glæder hele holdet og i særdeleshed træner Danny "zonic" Sørensen.

- Vi er rigtig glade for at få "dev1ce" tilbage, for han er jo vores stjernespiller, siger en tilfreds træner.

Et kig ind på HLTV.org's hjemmeside viser da også, at "dev1ce" aktuelt er verdens syvendebedste individuelle CS:GO-spiller, så alt andet lige er comebacket velkomment.

Astralis har også andet i baghånden til den kommende Major i Boston. Træner Danny "zonic" Sørensen løfter lidt på sløret og nævner, at der er mindst to helt nye tricks i ærmet, men hvilke vil han ikke afsløre.

ELEAGUE Major 2018 i Boston løber fra den 19.-28. januar, og vinderen tager tre millioner kroner med sig hjem.